A primavera do ano é a preferida das flores. A partir de meados de março, a cor invade os campos, os jardins, os canteiros e os vasos, podendo observar-se diversas cores de floração, desde o branco do noveleiro e do sabugueiro ao amarelo do narciso e da giesteira-das-vassouras, passando pelo lilás do lilaseiro e da mélia, pelo azul da aubrieta e da camássia e pelo vermelho exuberante da eritrina e da crista-de-galo, outra das variedades desta popular planta. Fique a conhecê-las na galeria de imagens que se segue.