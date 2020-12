Festejar o Natal à mesa. 6 regras que deve adotar para ter uma mesa de Consoada deslumbrante

É uma das noites mais esperadas por muitos, de norte a sul do país. Época de convívio e de partilha, é uma altura para (re)ver familiares, amigos e até, nalguns casos, antigos vizinhos. O sucesso do jantar de Consoada não passa só pelas iguarias servidas, que são habitualmente fartas, calóricas e (muito) saborosas, mas também pela forma como a mesa é posta. Por isso mesmo, siga as nossas seis dicas e surpreenda os seus convidados.

1. A distância a que os pratos devem estar da ponta da mesa

Os pratos devem ser colocados a um centímetro de distância da beira da mesa e deve-se evitar colocá-los na direção de uma perna da mesa, pois esse seria um lugar desconfortável.

2. O melhor momento para servir a salada

O prato da salada serve-se usualmente com a carne, num prato com a forma de meia-lua ou num pequeno prato à esquerda do prato principal. Esta é uma das regras a ter em conta durante os preparativos.

3. O lugar certo para o prato do pão

O prato do pão é colocado no lado superior esquerdo do prato, acima do guardanapo.

4. A ordem pela qual os talheres devem ser dispostos na mesa

A ordem dos talheres e dos copos é sempre a mesma em que os pratos são servidos, assim os primeiros talheres a serem utilizados são os mais afastados do prato.

5. Como distribuir os copos pela mesa

O copo de pé maior servirá para a água, o copo médio para o vinho tinto e o copo de pé menor para o vinho branco. Pode-se colocar igualmente o copo do vinho do Porto, logo atrás do copo do vinho branco.

6. O que nunca deve ir para a mesa

Ao contrário do que muitas vezes sucede, o sal e a pimenta não devem ser apresentados na mesa, uma vez que não se espera que os pratos precisem de uma retificação no tempero.