Dividir as suas plantas em casa é muito simples e pode ser divertido, além de ser uma tarefa que pode fazer em família. É também uma forma de poupar dinheiro, uma vez que não é preciso comprar plantas para aumentar o seu número. Basta tirar partido das que já tem. A espada-de-são-jorge é uma planta muito fácil de cultivar em casa, na varanda ou no terraço. Tem ainda a grande vantagem de ser uma planta que purifica o meio ambiente, o que contribui para que o ar no seu lar seja mais limpo e também mais puro.

Dizem que esta planta dá sorte, dinheiro e combate o mau-olhado. Por isso, é sempre uma boa opção para termos em casa. Existem espadas-de-são-jorge de vários tamanhos e de diferentes formas, com folhas maiores, mais pequenas, mais estreitas, mais largas e até cilíndricas. Podem propagar-se todas da mesma forma. Muito bonita, é também muito resistente e fácil de dividir. Pode fazer a divisão de três formas diferentes. Por tufos, por folhas ou pela divisão da folha. Aprenda, de seguida, como é que o pode fazer.

Para empreender esta tarefa, vai necessitar de recipientes. Opte por vasos com uma dimensão média para não ter de transplantar a sua espada-de-são-jorge num futuro próximo. Precisa também de substrato fertilizado e de uma tesoura de poda, para além de, pelo menos, um exemplar de espada-de-são-jorge em condições de poder ser dividido. Depois de reunir todos estes materiais, pode, finalmente, avançar para a divisão, utilizando um dos métodos de multiplicação que lhe apresentamos de seguida.

Divisão por tufos

Este é o método mais utilizado para plantas em vasos pequenos:

1. Comece por pegar na planta. Divida-a em várias, tendo o cuidado de cada um dos pedaços que separa, com pelo menos duas ou três folhas, trazer sempre raiz.

2. Transplante cada uma das novas plantas para um vaso, uma floreira ou um canteiro com cuidado, juntando-lhe substrato fertilizado.

3. Regue a terra da planta sem a encharcar.

Divisão por folhas

Esta é a solução que se utiliza-se quando é difícil dividir a planta através do método de divisão por tufos:

1. Retire as folhas inteiras, de preferência com raiz.

2. Plante uma ou várias dessas folhas em vasos com substrato fertilizado. Deixe em local com luz mas sem sol direto até enraizar e aparecer um novo broto.

3. Regue a terra da planta sem a encharcar.

Divisão pelo corte da folha

Deve-se fazer sempre que as espadas-de-são-jorge estão em canteiros no jardim e enraízam de tal forma que não conseguimos tirar folhas com raiz ou não se querem folhas inteiras. Esta é a forma de divisão mais lenta, mas permite obter muitas plantas:

1. Corte uma folha em pedaços.

2. Coloque os pedaços a enraizar num vaso com substrato fertilizado, em local com luz natural mas sem sol direto.

3. Regue a terra da planta sem a encharcar.