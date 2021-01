O que fazer para endireitar uma costela-de-adão

A costela-de-adão (Monstera deliciosa) é uma planta da família das aráceas que possui folhas grandes, cordiformes, penatífidas e perfuradas, com longos pecíolos. Cultivada geralmente em vasos, tende a desenvolver-se de forma harmoniosa e regular, o que nem sempre sucede. "Tenho uma planta de interior dessas que cresce toda torta para um lado. O que devo fazer? Cortar a planta?", interroga-se Carla Ilídio, uma jardineira amadora.

Ana Carvalho, engenheira técnica agrária, colaboradora regular da revista Jardins, esclarece as dúvidas. "Muitas vezes, as plantas de interior estão colocadas em locais com pouca iluminação natural, crescendo mais a parte da planta que se encontra mais perto da luz. Assim o que deve fazer é mudar a planta para uma zona mais iluminada ou ir rodando a mesma semanalmente no sentido contrário ao seu crescimento", recomenda.