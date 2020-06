A Dieffanbachia é uma planta tropical originária da América Central e da América do Sul. "É muito bonita e fácil de cuidar mas tem a desvantagem de ser muito tóxica em todas as suas partes. O ideal, quando se trata dela, é usar luvas ou então lavar as mãos logo a seguir", aconselha Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger de jardinagem, autora de livros especializados e diretora da revista Jardins, que deixa ainda um outro aviso às famílias com crianças e animais em casa.

"Se eles gostarem de comer plantas, deve ter cuidado, pois, quando ingerida, a Dieffanbachia, que os brasileiros apelidam de comigo-ninguém-pode, é mesmo muito tóxica", adverte a especialista. "Há quem acredite que ela tem o poder de afastar o mau olhado e de proteger os habitantes da casa. Eu, pelo sim pelo não, gosto de ter todas as plantas que dizem que nos protegem. Tenho esta, a espada-de-são-jorge e a avenca. Mais vale prevenir do que remediar", refere ainda.

No que se refere às condições de cultivo, esta planta, à semelhança de muitas outras, gosta de calor e de meia-sombra sem sol direto, assim como de um substrato muito bem drenado e rico em matéria orgânica. Em termos de manutenção, exige regas regulares, deixando sempre secar o substrato entre regas. A fertilização deve ser mensal na primavera e no verão, incluída na água da rega. "Deve usar-se uma fertilização adequada para as plantas verdes", aconselha Teresa Chambel.

"Devem limpar-se as folhas com um pano húmido", sugere ainda a autora dos livros "Um jardim para cuidar" e "Um jardim dentro de casa", publicados pela editora A Esfera dos Livros. A propagação não é das mais complicadas. "Quando os troncos estão muito grandes, pode fazer estacas, cortando um pedaço de tronco com folhas e plantando-o em outro vaso. Ele vai enraizar e o que foi cortado vai rebentar novamente. Vamos ficar, assim com duas plantas novas", garante a blogger.

