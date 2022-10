Foi no século IV que o dia 25 de dezembro se tornou a data oficial para celebrar o nascimento de Jesus e desde então que, por todo o mundo, milhares de famílias se reúnem para celebrar esta data.

Ditavam os costumes que esta celebração durasse 12 dias, pois foi o tempo que os três Reis Magos levaram a chegar à cidade de Belém para entregar os seus presentes: ouro, mirra e incenso. Já nos países nórdicos a tradição, apesar de ser em muito semelhante às dos restantes países, foi introduzida com as típicas decorações coloridas e a árvore de Natal que ainda hoje estão presentes também na nossa decoração.

Não podemos ainda deixar de falar da lenda de São Nicolau que conta que um homem entregava dinheiro aos que mais precisavam, tornando-se assim na personagem que todos conhecemos hoje como o Pai Natal: um homem de barbas brancas e fato encarnado que viaja por todo o mundo para entregar presentes a todas as crianças que naquele ano se portaram bem.

créditos: hôma

Atualmente apenas festejamos o Natal na noite da consoada e no dia 25, mas muitas das tradições e crenças que começaram há séculos atrás ainda se mantêm e uma grande parte desta magia está presente na decoração que todos os anos fazemos questão de incluir na nossa casa.

Inspire-se nas nossas sugestões e renove as suas decorações natalícias com o catálogo Magical Nostalgia da hôma happy home living.

AS CORES DO NATAL

O Natal significa alegria e por isso as cores têm um papel essencial na decoração da sua casa. Para uma decoração tradicional, dê destaque aos encarnados, verdes, dourados e brancos.

créditos: hôma

Os tons de encarnado são essenciais em qualquer decoração natalícia, esta cor não só representa o amor incondicional representado por Jesus, mas também pelo tradicional fato do Pai Natal. Já os dourados têm uma conotação especial, pois esta cor é associada à generosidade e à troca de presentes, e é também associada à estrela que guiou os Reis Magos há mais de 2000 anos.

créditos: hôma

Hoje podemos ver a cor verde, que é um símbolo de esperança, resistência e resiliência, não só presente nas árvores de Natal, grinaldas e coroas, mas também nos enfeites decorativos, principalmente nas bolas para a árvore de Natal.

O branco tem também um papel importante na hora de escolher as cores que vão predominar na decoração natalícia da nossa casa. Esta cor representa não só a neve e o frio, mas também a pureza e inocência tão característica desta época festiva.

Agora que já conhece qual o significado das cores tradicionais do Natal está na hora de escolher quais as que mais gosta e que se enquadram com a sua decoração já existente e renovar aquelas decorações mais antigas.

OS AJUDANTES DO PAI NATAL

Nesta quadra festiva as criaturas mágicas que ajudam o Pai Natal ganham relevo na decoração natalícia. Os elfos, são criaturas lendárias com um papel fulcral no Polo Norte, pois são eles que leem as cartas das crianças, constroem os brinquedos e embrulham com muito amor os mesmos, e por isso mesmo merecem todo o protagonismo.

créditos: hôma

Os elfos são uma peça essencial na decoração de Natal e existem para todos os gostos: pernilongos, pendurantes e em diferentes materiais (tecido, madeira ou metal).

Mas não são só estas criaturas que ganham destaque, não nos podemos esquecer das criaturas felpudas que têm um lugar eterno no nosso coração: as renas. Afinal quem não se lembra da Corredora, da Dançarina, a Empinadora, a Raposa, o Cometa, o Cupido, o Trovão, o Relâmpago e a rena mais conhecida de todas, o Rodolfo, a rena de nariz vermelho.

créditos: hôma

Inclua estes objetos decorativos por toda a casa para transmitir o que mais divertido tem o Natal. Na coleção Magical Nostalgia da hôma happy home living pode encontrar estas figuras natalícias e dar um toque especial à sua casa.

DOCES QUE SE TORNAM DECORAÇÃO

As gulodices natalícias chegam este ano em forma de decoração, aproveite e enfeite a sua árvore de Natal com chupa-chupas em forma de bengala e os tradicionais bonecos de gengibre. Estes artigos remetem-nos para o clássico conto dos irmãos Grimm onde toda a casa era feita de doces. Aproveite esta conto mágico e inspire-se, utilize a combinação de cores branca e encarnada e decore a sua casa a rigor.

créditos: hôma

Pode arriscar ainda e aventurar-se a contruir uma casinha de gengibre, estas além de saborosas terão um papel de destaque na sua decoração e fazem a delícia de crianças e adultos. Com esta tendência verá que o Natal nunca soube tão bem!

UMA NOVA VERSÃO DA ESTRELA DE BELÉM

Para os mais novos pensar onde fica o Polo Norte, nem sempre é fácil, pois para eles é uma terra distante e repleta de magia onde podem ver a casa do Pai Natal, a oficina dos elfos e até o estábulo das renas.

créditos: hôma

Atualmente existem opções decorativas que indicam os lugares encantados, opte por decorar a sua casa com placas decorativas direcionais em madeira e divirta-se com as crianças a tentar adivinhar a distância da casa do Pai Natal.

CRIE VERDADEIRAS ALDEIAS DE NATAL

Não é só o presépio que merece um lugar de destaque em nossa casa, construa uma aldeia de Natal em miniatura e leve os mais pequeninos para um mundo de magia.

créditos: hôma

Imagine criar uma aldeia que transporta a nossa imaginação para um mundo de fantasia. Comece por adicionar pequenas casinhas cobertas de neve, um comboio luminoso, os marcos de correio para as crianças enviarem as suas cartas ao Pai Natal ou até carrinhas pick-up que transportam pinheiros em miniatura. Aqui a imaginação não tem limites para criar estas pequenas aldeias.

créditos: hôma

UMA MESA A RIGOR

Se o Natal é a época de reunir a família, então não podíamos deixar de falar da ocasião que reúne toda a família: a ceia de Natal. Para muitos, este momento pode ser uma altura de tensão, pois é hora de mostrar os dotes de culinária e tudo tem de estar perfeito, desde o peru aos doces tão desejados, como o bolo-rei, a lampreia, as rabanadas entre outros.

créditos: hôma

Apesar de estarmos focados no festim que é toda esta refeição, não devemos descurar a decoração da mesa. Aposte num elegante centro de mesa e inclua focos de luz com velas e candelabros de forma a criar uma atmosfera mais intimista e acolhedora.

Para conferir a sofisticação que esta época merece inclua o dourado na sua mesa de Natal, pode optar por colocar copos com relevo dourado, talheres ou ainda argolas de guardanapos com o mesmo tom. Use a imaginação, mas lembre-se que a palavra de ordem é a sofisticação e como tal, deve colocar objetos dourados apenas em pequenos apontamentos.

No que se refere aos têxteis de mesa, pode optar pelo padrão axadrezado tão característico desta época ou numa toalha mais neutra e clássica.

créditos: hôma

Aproveite para espalhar a magia natalícia por toda a casa e viva esta época com muito amor e partilha. Inspire-se nas nossas sugestões e consulte o catálogo de Natal da hôma happy home living para mais propostas de decoração de Natal.