Anda a ponderar plantar árvores ou arbustos e/ou reforçar o número de flores no seu jardim mas tem dúvidas quanto às melhores formas de proceder para o conseguir? Não se apoquente mais! Bruno Aguiar, engenheiro do ambiente e dos recursos naturais, esclarece, de seguida, aquelas que são cinco das principais dúvidas que muitos dos que têm a mesma pretensão continuam a ter nos dias que correm. Algumas delas são mais simples do que o que pensa.

O solo que tenho no meu jardim é bom para plantar aquilo que quero?

Pode não ser. Existem variedades botânicas que exigem solos mais compactos e outras que pedem terrenos mais soltos. Antes de a adquirir, verifique se o tipo de solo que tem no seu jardim é adequado para a árvore ou para a planta que pretende colocar, caso contrário poderá ter de fazer correções ao solo existente.

Como é que devo regar uma árvore depois de a plantar?

Nos primeiros dois a três anos de vida da árvore, é importante que as regas sejam feitas nas alturas e quantidades devidas, consoante o tipo de solo. Crie uma caldeira em volta do tronco com uma dimensão adequada à dimensão da copa da planta, de forma a facilitar a rega e evitar que a água fuja e não penetre no solo. Em plantas de grande porte com um sistema radicular profundo, coloque um tubo para encaminhar a água diretamente para a zona das raízes.