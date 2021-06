Almerinda Ribeiro, leitora da revista Jardins residente no distrito de Viseu, tem um problema que muitos outros jardineiros amadores também partilham. "Tenho crisântemos no jardim cujas flores abrem apenas até metade. Existe algum truque que acelere a floração?", questionou num e-mail enviado à redação. "Os crisântemos estão expostos ao sol nas manhãs de verão, até meados de outubro", esclarecia ainda, na esperança de que esta informação adicional pudesse ser útil.

"O crisântemo (Chrysanthemum morifolium) floresce profusamente em outonos de dias curtos. Em outonos nublados e frios, surge com muitas e boas flores e, nos quentes e com sol, com flores raquíticas. É muito comum isso acontecer", esclarecem os especialistas que colaboram com a publicação. Para obter melhores flores, tape os seus crisântemos. "Se pretende plantas com folhagem densa, pode-os em maio ou em junho, quase rente ao solo, para que produzam mais ramos", recomendam ainda.