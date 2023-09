Conhece os diferentes estilos de decoração? Aprenda a decorar a sua casa de sonho

O tapete deve ocupar toda a área debaixo da cama ou apenas uma parte? Os quadros devem ficar sempre à altura dos olhos? Os cortinados ficam mais bonitos se chegarem até ao chão? E, já agora, que outros elementos além do espelho ajudam a ampliar divisões pequenas?

Foi a pensar em questões como as aqui expostas que a arquiteta Bárbara Dias escreveu o livro Aprenda a Decorar a Sua Casa de Sonho (edição Manuscrito), no qual reúne os segredos mais preciosos para ajudar todos os que querem ter uma casa de sonho

A autora da página Pistacho Decor, com 100 mil seguidores no Instagram, desmistifica o processo de decoração e fornece ao leitor todas as ferramentas para criar espaços pessoais e funcionais, divisão a divisão.

“Acredito que a arquitetura de interiores é essencial para a nossa vida, e em particular para o nosso bem-estar. A relação com o espaço em que vivemos e com as pessoas com quem o partilhamos é realmente transformada e modi- ficada quando este local é planeado e pensado ao pormenor. Acredito que cada casa é única e que quem a habita a transforma. Temos todos hábitos diferentes, gostos diferentes, profissões diferentes, famílias diferentes. Cada casa, cada espaço, cada divisão deve ser projetada com base em quem a habita e tendo sempre em conta as suas necessidades, desejos, vontades e objetivos”, relata Bárbara Dias na introdução ao seu livro.

De Aprenda a Decorar a Sua Casa de Sonho publicamos o excerto abaixo:

Os diferentes estilos de decoração

Estilo Boho

É um estilo boémio contemporâneo em que a principal característica é a mistura de influências de vários estilos, que criam decorações surpreendentes. Com toques oriental, étnico, hippie e vintage, o estilo boho tem um toque de romantismo, mas foge dos padrões tradicionais.

Este estilo é caracterizado por misturar muitas cores no mesmo ambiente, alcançando uma harmonia entre todas. Os tons de castanho, bege, verde, preto e laranja são os mais escolhidos para criar este estilo.

A mistura de cores e padrões é comum na decoração boho, sendo que os tons neutros são sempre a base.

As mantas e almofadas são protagonistas neste estilo, e apostar em tecidos com padrões étnicos é uma ótima opção.

O conforto é a tónica dos móveis que compõem os ambientes e os sofás são amplos, com formas arredondadas.

A madeira é um dos materiais mais procurados pelos amantes deste estilo. Ela está presente em toda a mobília da casa, e também pode surgir em alguns objetos.

As plantas naturais, que criam a sensação de leveza na decoração, são essenciais para decorar casas no estilo boho.

Manuscrito

Estilo Clássico

Este estilo é eterno e nunca sai de moda, e é por isso que faz tanto sucesso na decoração e arquitetura. Quem opta pelo estilo clássico está em bus- ca de ambientes sofisticados e elegantes, sendo que uma das suas principais características é o aprimorar e requintar das linhas e formas de objetos e mobiliário.

Hoje, esta decoração aparece acompanhada de elementos modernos e contemporâneos, numa conjugação harmoniosa.

A decoração clássica necessita de alguma cautela, pois envolve informação visual. É um estilo com muito relevo, curvas e formas, por isso deve ser adotado em ambientes mais espaçosos.

Algumas das suas características são o exagero dos adornos presentes em elementos decorativos, móveis e na arquitetura de interior, como no teto, parede, mesas, armários, rodapés, sofás, entre outros.

Os materiais mais usados são o mármore, a madeira, principalmente as de tonalidade escura, como o mogno e a cerejeira, e as cores mais comuns são o preto, bordeaux, azul-marinho e verde-esmeralda, dourados, prateados e rosa-claro.

Os tapetes são um elemento especial de destaque neste estilo decorativo, sendo sempre espessos e convidativos, muitas vezes cobertos de padrões clássicos e várias cores.

Manuscrito

Estilo Contemporâneo

O estilo contemporâneo é simples, prático e funcional. É habitual o uso de texturas e cores sóbrias, mas de forma simples e clean, visando sempre a criação de soluções para os problemas de quem habita o espaço, criando assim ambientes mais confortáveis e aconchegantes.

As principais características do estilo contemporâneo são as linhas retas ou sinuosas e os materiais mais utilizados são o vidro, madeira, pedra, cimento, mármore e metal.

Este é um estilo que, utilizando poucos e bons objetos, dá ênfase a móveis de design com acessórios e toques pessoais decorativos.

É um estilo que prima pela boa circulação no espaço, visando assim a otimização da funcionalidade.

Como resultado, o estilo contemporâneo brilha pela simplicidade, praticidade e funcionalismo.

Manuscrito

Estilo Escandinavo

Aconchegante e encantador, tradicional e contemporâneo, simples e sofisticado. Esta dualidade tão desafiadora para o design é a essência da decoração escandinava.

Com um conceito minimalista, este estilo é caracterizado por linhas retas, paredes e móveis brancos, uma paleta de cores neutras, luz natural e muita simplicidade.

A composição dos ambientes é feita por elementos clássicos e elegantes, como a madeira, presente em sofás, mesas, camas, poltronas e armários. A estética aconchegante é refletida no uso de colchas, mantas e tapetes com tecidos naturais e geralmente volumosos.

créditos: Manuscrito

Para quebrar a predominância dos brancos nas paredes e móveis, os elementos decorativos ganham cores, mas sempre neutras e clássicas, como o cinza e o nude, ou as candy colors.

Neste estilo, os detalhes são estratégicos e compõem um cenário inspirador, como quadros com molduras em tom contrastante, plantas penduradas, iluminação moderna e livros. É a combinação que une elementos clássicos e tradicionais com itens modernos. Uma harmonização arriscada, mas que é sempre bem executada neste estilo.

Manuscrito

Estilo Industrial

O estilo industrial é urbano e atual. É a opção perfeita para quem gosta de personalidade e simplicidade quando o assunto é decoração.

Madeira, paredes sem acabamento, pisos de cimento e referências ao passado são alguns dos elementos que caracterizam este estilo de decoração, e que o tornaram uma tendência.

Além das características citadas, podemos também identificar os ambientes integrados e amplos, as janelas grandes, superfícies sem acabamento, fios expostos, tubagens à vista e vigas aparentes.

As cores sóbrias são predominantes na decoração industrial. Preto, cinza, branco e castanho vão, portanto, dominar a maior parte do ambiente.

Os detalhes e destaques ganham pontualmente cores mais vivas e vibrantes. Em geral, são eleitas cores primárias — azul, amarelo, vermelho — e verde.

Manuscrito

Estilo Minimalista

Este estilo segue a premissa de que "menos é mais" e aposta em elementos e peças necessárias e básicas, com o objetivo de tornar o espaço mais funcional, elegante e espaçoso.

Optando sempre por um mobiliário simples de linhas retas, evitando acumular objetos desnecessários, neste estilo é obrigatório que aplique esta regra em toda a sua casa, optando por manter apenas o fundamental e extremamente necessário no seu espaço.

Uma boa iluminação é um fator muito relevante num espaço minimalista e a cor predominante destes ambientes é o branco.

É um estilo muito clean, funcional, organizado e amplo.

Manuscrito

Estilo Moderno

O estilo moderno é clean, organizado, simples, prático e privilegia as cores neutras. É um estilo onde prevalecem as linhas retas, silhuetas elegantes e a simplicidade. Usa-se o branco nas paredes e a madeira, pedra ou betão nos pisos.

É um estilo versátil, que se adapta, e em que as cores predominantes são o preto, branco, cinza, castanho e bege.

Pontualmente, podem aparecer cores de contraste, como o azul, vermelho ou amarelo.

Valoriza a sobriedade e a elegância, adjetivos que, quando materializados, deixam pouco espaço para o acessório.

O estilo moderno cria a sensação de simplicidade em todos os elementos, incluindo nos móveis. É um estilo elegante, harmonioso e leve, com espaços funcionais e práticos.

Manuscrito

Estilo Romântico

Este estilo é naturalmente delicado, sereno, íntimo, mas não necessariamente uma decoração feminina. O importante é que seja acolhedor e confortável. É possível ter uma decoração no estilo romântico que agrade a homens e mulheres.

As cores associadas a este estilo são suaves, com tons neutros. A esta paleta é possível adicionar pontos de cores fortes como o verde, lilás, amarelo e azul. Padrões às riscas, florais e com inspiração vitoriana são as texturas mais as- sociadas a este estilo e podem ser colocadas em papel de parede, cortinas, sofás, poltronas, lençóis, etc. Todos esses detalhes devem ser avaliados e projetados para que não haja conflito de informações visuais.

Os materiais mais utilizados no estilo romântico são ferro, madeira e peças pintadas de branco.

No mobiliário predominam as curvas, pés arredondados e peças trabalhadas com detalhes vistosos. Móveis antigos são uma ótima opção para compor um ambiente no estilo romântico.

A luz natural é um elemento muito importante na decoração romântica. É possível trabalhar a decoração com cortinas, utilizando tecidos transparentes ou semitransparentes para filtrar a claridade.

Manuscrito

Estilo Rústico

Um estilo aconchegante e acolhedor. Através deste estilo de decoração é possível conferir aos ambientes uma sensação de conforto, afeto e nostalgia.

O estilo é casual e resgata o contacto com a natureza e a forma de viver mais simples, com leveza e descomplicação. Possui um aspeto antigo, campestre, onde o passado é evidenciado e as imperfeições são vistas como belas.

Dá-se preferência aos tons alaranjados, castanhos e vermelhos, mas abrange também os tons de branco, bege, cinza e até o preto.

De todos os materiais, a madeira é a grande estrela da decoração rústica. Ela pode estar no piso, no revestimento de parede, nos móveis e peças de decoração. Além de decorar, traz calor e vida ao ambiente.

A iluminação requer uma luz suave, indireta e aconchegante.

O uso de plantas também não pode faltar. Os móveis e peças de decoração podem ser pintados ou deixados no seu estado original.

Este estilo é um clássico que nunca sairá de moda.

Manuscrito

Estilo Rétro

Se gosta de formas e cores das décadas de 50, 60 e 70, mas também gosta de algo moderno e atual, o estilo rétro é para si.

Este estilo é uma releitura do passado, resgatando formas e cores para enriquecer projetos de decoração atuais.

A característica básica do estilo rétro é a decoração inspirada por outras épocas, convivendo em harmonia com objetos contemporâneos.

Um estilo simples, com muito charme, que desperta memórias afetivas e transmite aconchego e encanto.

Caracteriza-se por misturas de formas e materiais, linhas simples e retas, acabamentos lisos e brilhantes e cores alegres como o laranja, amarelo, rosa e azul.