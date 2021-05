Criar uma parede galeria é uma tendência que se tem mantido ao longo dos anos, e há boas razões para que tal aconteça. Bonitas e cheias de personalidade, estas demonstrações de arte são uma ótima forma de preencher uma parede vazia lá em casa.

Seja a preto e branco, coloridas ou uma mistura de quadros e frases, há várias formas de dar vida a uma parede em branco. E, para o inspirar, deixamos algumas ideias e dicas para o fazer.

Mantenha uma certa coerência

Se é a primeira vez que vai iniciar-se num projeto destes, é recomendado que mantenha uma certa coerência na sua composição. Ou seja, os elementos devem ser coesos entre si, seja no tipo de molduras ou no estilo de arte que pretende. E se tem receio de furar paredes, há sistemas que ajudam a manter os quadros fixos sem as danificar.

créditos: freepik

Aproveite um canto e torne-o especial

Tem duas paredes adjacentes que poderiam ter mais vida? É uma ótima oportunidade para decorar, usando uma espécie de mural com arte ou fotografias.

créditos: skrauss

Opte por um alinhamento

Num projeto como este, a imaginação pode ser o limite. Mas se gosta de organização, talvez seja uma boa ideia criar algum tipo de alinhamento e ter um mural organizado. Imagine um quadrado ou retângulo e preencha dentro destas linhas.

créditos: freepik

Dê vida a espaços esquecidos

Paredes de escadas ou corredores. Todos eles são ótimos locais para criar uma galeria de arte. Num instante aquele espaço que ninguém dava conta, vai tornar-se na "estrela" da casa!

Fotos de família ou até uma frase inspiradora, são boas ideias para explorar nestes recantos.

Mantenha-se neutro

Se pretende algo mais “clean”, a melhor solução é considerar um mural de cores neutras ou a preto e branco. Visualmente é uma fórmula de sucesso, independentemente da composição que escolher.

Ou, então, deixe-se levar pela imaginação e criatividade

E em vez de tons neutros, deixe-se levar pela cor e um estilo mais “selvagem”. Não se preocupe com a organização e disposição dos quadros/molduras. E vá adicionando à medida que se sinta inspirado.

créditos: Unsplash

Como funciona o prego adesivo ajustável

Com este sistema de fixação inteligente, é possível retirar o adesivo sem danificar a parede. Por isso, pode mudar de ideias à vontade e as vezes que quiser. As suas paredes irão ficar sempre como novas.

créditos: TESA

Além disso, pode pendurar quadros, molduras e outros até com 1 quilo de peso e o adesivo também é ajustável em altura. E o melhor de tudo é que não precisa de ferramentas adicionais. Comece já hoje o seu projeto de decoração!