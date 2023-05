Quando se trata de decorar uma casa, os têxteis são frequentemente subestimados. Porém, eles têm o poder de mudar completamente a ambiente de uma divisão, acrescentando conforto, estilo e personalidade ao espaço. Além disso, os têxteis são elementos práticos e versáteis na decoração, podendo ser facilmente trocados ou combinados para criar um novo visual.

Seja nas cortinas, tapetes, almofadas ou roupa de cama, os têxteis têm um papel fundamental em qualquer projeto de decoração. As cortinas, por exemplo, têm o poder de deixar um ambiente mais claro ou mais escuro, já os tapetes podem ser utilizados para delimitar espaços e criar uma sensação de profundidade, e as almofadas podem dar um toque de cor e conforto ao ambiente.

Neste artigo, vamos falar sobre como os têxteis podem mudar a sua casa e dar dicas de como usar esses elementos para criar um ambiente mais agradável e aconchegante. Siga nas nossas sugestões e inspire-se no catálogo da hôma happy home living, que oferece uma ampla variedade de têxteis.

CORTINAS QUE TRANSFORMAM O AMBIENTE

As cortinas são um elemento importante na decoração de qualquer espaço. Além de contribuírem para um ambiente mais agradável, as cortinas exercem também um papel funcional, uma vez que ajudam a controlar a entrada de luz e dão privacidade ao ambiente, e por isso é importante escolher as cortinas certas para cada espaço da casa.

créditos: hôma

Uma cortina mais leve e transparente, por exemplo, pode deixar o ambiente mais iluminado e arejado, enquanto uma cortina mais pesada e escura pode criar um ambiente mais intimista e aconchegante. Para ambientes como a sala de estar, a dica é escolher cortinas mais pesadas, que bloqueiem a luz e reduzam o ruído externo. Já para quartos e ambientes onde se deseja maior privacidade, as cortinas opacas são a escolha ideal.

créditos: hôma

Outro fator importante na escolha das cortinas é o estilo da decoração. Se procura um ambiente mais clássico, as cortinas de tecidos como o linho são uma boa opção. Já para uma decoração mais moderna, as cortinas em tons neutros e texturas leves, como o algodão, são uma escolha certeira.

Na hôma happy home living, pode encontrar uma grande variedade de cortinas em diferentes estilos e padrões.

TAPETES QUE AQUECEM E DECORAM

Os tapetes são ótimos aliados na decoração, pois além de acrescentar textura e cor ao ambiente, eles também ajudam a delimitar espaços e a criar sensação de profundidade. Estes têxteis têm ainda outra funcionalidade, uma vez que aquecem o ambiente, trazendo uma sensação de conforto e aconchego. Na hora de escolher o tapete ideal, é importante considerar o tamanho e o formato do espaço, além do estilo de decoração que se deseja criar.

créditos: hôma

Além do tamanho e do formato, é importante escolher um tapete que combine com a decoração do ambiente. Se a sua decoração é mais neutra, um tapete colorido pode ser uma boa escolha para dar vida ao espaço. Já se o ambiente já tem muitas cores e estampados, é recomendável optar por um tapete em tons mais suaves e neutros.

créditos: hôma

Se quer criar um ambiente mais acolhedor, a dica é optar por um tapete de pelos altos. Estes são macios e agradáveis ao toque, além de darem um toque de elegância ao ambiente. Já se quer um tapete mais discreto, mas que ainda assim traga um toque de sofisticação para o ambiente, a opção ideal é o tapete Sisal. Este tem uma textura rústica e é feito de fibras naturais, o que o torna uma opção sustentável e elegante.

créditos: hôma

Para a sala de estar, a dica é escolher um tapete grande o suficiente para ser sobreposto por todos os móveis, criando uma sensação de unidade. Já para ambientes menores, como o quarto, um tapete de tamanho médio pode ser suficiente para delimitar o espaço da cama.

Na hôma happy home living, pode encontrar tapetes de diferentes materiais e tamanhos, perfeitos para combinar com o estilo de decoração da sua casa.

ALMOFADAS PARA UM TOQUE DE CONFORTO

As almofadas são um item versátil na decoração de qualquer ambiente. Estas podem ser usadas em sofás, poltronas, camas e até mesmo no chão, para criar um espaço de relaxamento. Além de dar um toque de conforto, as almofadas também são ótimas para acrescentar cor e padrão à decoração.

créditos: hôma

Uma tendência atual na decoração é o mix de estampados nas almofadas. Para quem gosta de ousar, a dica é combinar almofadas com estampados diferentes, mas que tenham cores em comum. Por exemplo, uma almofada com estampado floral pode ser combinada com outra almofada com estampado geométrico, desde que as duas tenham uma cor em comum.

créditos: hôma

Se pretende dar um toque de cor ao ambiente, a dica é optar por almofadas em tons vibrantes, como o laranja, o amarelo ou o verde. Já se prefere um estilo mais discreto, as almofadas em tons neutros, como o cinza ou o bege, são uma ótima opção.

ROUPA DE CAMA PARA UM SONO TRANQUILO

A roupa de cama é um item essencial para garantir uma boa noite de sono. Além de ser confortável e macia, a roupa de cama também acrescenta estilo e personalidade ao quarto. Na hora de escolher a roupa de cama ideal, é importante considerar a qualidade dos tecidos, a temperatura do ambiente e o estilo da decoração.

créditos: hôma

Além da qualidade dos tecidos, é importante escolher uma roupa de cama que combine com a decoração do quarto. Se a sua decoração é mais minimalista, uma roupa de cama em tons neutros como branco, cinza ou bege pode ser a escolha ideal. Já para quem procura uma decoração mais ousada, uma roupa de cama estampada ou com cores vibrantes pode ser uma ótima opção para dar vida ao ambiente.

créditos: hôma

Para ambientes mais quentes, a dica é optar por tecidos leves e respiráveis, como o algodão ou a seda. Já para ambientes mais frios, tecidos mais pesados como a flanela são uma boa escolha para manter o quarto aquecido e aconchegante.

Como vimos ao longo deste artigo, os têxteis são elementos fundamentais na decoração de qualquer ambiente. Estes têm o poder de transformar completamente um espaço, trazendo mais conforto e aconchego.

Ao escolher os têxteis para a sua casa, lembre-se de considerar o estilo de decoração que quer recriar e a funcionalidade de cada elemento. Com um pouco de criatividade, é possível criar ambientes acolhedores e elegantes, transformando a sua casa num espaço ainda mais agradável e confortável.

Siga as nossas sugestões e inspire-se no catálogo da hôma happy home living e decore a sua casa com têxteis.