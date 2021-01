Marcada por geadas, pelo frio e pela chuva, esta altura é madrasta para muitas das suas plantas, inclusive para as que mantém no interior do lar. Algumas podem agora, nesta fase, sofrer carências relativamente a outras estações do ano, nomeadamente luz e humidade ambiental insuficientes, por exemplo, como alertam muitos especialistas. Com os cuidados que se seguem, evite as carências próprias da época:

- Agrupe as plantas perto da janela, incluindo as que tem em jarra. Se estão muito ávidas de luz, coloque uma lâmpada especial para plantas 50 ou 60 centímetros por cima.

- Para terem mais humidade em redor, coloque cada vaso sobre um recipiente com um fundo de pedras e água. Se preferir, também pode recorrer a bolas de argila.

- O ar seco aumenta o risco do ataque de ácaros. Consegue evitar isso se pulverizar preventivamente com água tépida as folhas das plantas. Deve também borrifar as flores em jarra e os arranjos de flores naturais decorativos que tem em casa.