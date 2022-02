Casa organizada, vida simplificada

Ter a casa arrumada significa ter a mente arrumada. Mas organizar a casa nem sempre é fácil e é um processo que funciona basicamente em criar uma rotina e definir os espaços dos objetos dentro da casa. Os que ainda possuem uso são organizados de forma harmoniosa, e os que não são mais utilizados são descartados. Dessa forma, é muito mais fácil manter o ambiente arrumado e poupar tempo e trabalho.

Uma casa limpa e organizada traz excelentes benefícios à vida dos moradores e para aprender a ser mais organizado basta fazer alguns ajustes na sua rotina diária e seguir alguns truques de arrumação.

Mas existem métodos que devem ser seguidos. Seja com soluções inteligentes de armazenamento pensadas para cada área da casa e que o vão ajudar na organização ou com ideias para aproveitar os espaços pequenos, manter a casa bonita e organizada é um trabalho em que vale a pena apostar.

A organização deve fazer parte do nosso dia a dia. Em casa, no trabalho e na forma como planeamos a decoração de cada ambiente. Já reparou que depois de arrumar a casa tudo fica mais limpo e arejado? E que quando faz a organização de armários e até ao organizar o seu roupeiro, consegue encontrar as suas peças pessoais muito mais rápido do que quando estava desorganizado?

É importante perceber que arrumar a casa é diferente de organizá-la. Quando simplesmente se arruma, só se colocam as coisas em cada lugar para deixar o ambiente mais bonito, enquanto a organização da casa consiste em guardar e ajustar cada item promovendo a praticidade e a funcionalidade, que são essenciais na nossa vida.

Não sabe por onde começar? Nós damos uma ajuda com várias ideias e sugestões de como tornar a sua casa mais arrumada e por sua vez mais confortável. Inspire-se com todas estas propostas disponíveis na hôma Happy Home Living.

SELECIONAR E SEPARAR OBJETOS

O primeiro passo é selecionar e separar aquilo que já não usa ou que não lhe faz falta. Poderá vender ou doar a quem mais precisa. Vivemos rodeados de coisas que já não gostamos ou não damos uso e que só estão a ocupar espaço porque temos a tendência para acumular várias coisas ano após ano. Fique apenas com aquilo que realmente lhe faz falta e vai ver que é uma excelente estratégia para conseguir organizar a sua casa e manter a sua vida mais livre. Assim, abre também espaço para novas coisas.

A organização é um processo cíclico, temos que saber descartar, categorizar e só depois organizar.

OPTIMIZAR OS ESPAÇOS

Cada espaço de nossas casas deve ser aproveitado e se transformar num espaço funcional. É necessário planear e pensar em novas formas de utilizar espaços que nem sempre são explorados.

Definir um espaço para cada elemento é essencial para que a organização seja simplificada e para que a casa esteja sempre organizada é necessário respeitar os locais definidos para cada objeto.

Guardar cada coisa no seu sítio após o uso é uma disciplina que deverá ser colocada em prática a partir de agora e seguida todos os dias para que funcione.

Seja metódico ao organizar a sua casa ou apartamento. Divida todos os espaços por secções, comece por uma das áreas para depois prolongar o processo pelas outras divisões.

USE E ABUSE DE CESTOS E CAIXAS ORGANIZADORAS

Compartimentar ajuda tanto na hora de arrumar a casa quanto nos momentos do dia a dia em que é preciso encontrar cada uma das coisas que vamos necessitando.

Os cestos e as caixas organizadoras são a melhor forma de guardar as coisas, independentemente da divisão da casa.

Em prateleiras, estantes ou dentro de armários, podemos colocar cestos e caixas organizadas de todas as dimensões, cores e materiais, conforme o seu gosto. Podem ser em madeira, palhinha, plástico, tecido ou cartão. A ideia é organizar dentro deles aqueles objetos menores e que muitas vezes ficam espalhados pelas mesas e bancadas, fazendo com que a casa pareça mais desarrumada.

Para facilitar, poderá etiquetá-las por fora para saber sempre onde colocou cada um dos objetos.

NA ENTRADA

A entrada é o cartão de visita da casa e deve estar sempre impecável. Temos a tendência de chegar a casa e largar aí, tudo o que temos na mão.

Arranje espaço para colocar os objetos quando entra em casa, de forma organizada. Escolha uma consola com arrumação onde possa deixar alguns objetos que nunca se pode esquecer antes de sair. Poderá colocar uma caixa bonita ou outro suporte para deixar as suas coisas e evita perder tempo com objetos perdidos.

Se o seu espaço de entrada for reduzido, opte por utilizar a parede para arranjar mais arrumação e a solução poderá ser uma estante suspensa com várias divisórias onde poderá colocar as chaves do carro, moedas e outros objetos.

Um bengaleiro na entrada também pode ser uma boa opção para não espalhar casacos, chapéus ou a carteira pela casa.

NA SALA

A sala é geralmente a área da casa onde a maioria das pessoas passa mais tempo, onde recebe e reúne a família e amigos e também onde se descansa no tempo livre. Mantê-la organizada é essencial para o seu bem-estar e da sua família.

Não exagerar na quantidade de peças decorativas pequenas, significa menos acumulação de pó e torna mais fácil manter a sala sempre limpa e organizada. Certifique-se que as peças que escolheu combinam entre si e marcam a diferença no ambiente.

Ter uma estante na sala pode ser um trunfo para organizar melhor os seus livros, jogos, revistas e outros objetos.

Depois de passar um tempo no sofá, organize as almofadas e se utilizar mantas no tempo mais frio, use cestos próprios para as guardar e de fácil acesso. Assim a sala estará sempre arrumada e organizada.

Não existe nada mais fácil do que perder os comandos da televisão. Use um suporte próprio para os guardar ou um tabuleiro onde os colocar e evita de ter que os procurar cada vez que quiser ver televisão.

Cabos soltos no chão dão a impressão de desorganização e fazem ruído visual. Ao tirá-los do chão, também diminui a acumulação de poeiras e sujidade. Use um organizador de cabos ou opte por os fixar nos móveis.

Na zona de jantar também é essencial deixar tudo arrumado para a próxima refeição. As cadeiras, depois de usadas devem ser arrumadas e guardadas em baixo da mesa para facilitar a circulação.

Coloque um aparador ou um móvel de apoio junto á mesa onde poderá aí arrumar alguns itens que vão ser necessários para cada refeição.

Se a sua sala tiver por vezes que se transformar num local de trabalho, não se esqueça de ter todos os papéis e elementos necessários, separados e organizados num local específico para que não se misturem com os outros elementos da sala. Use novamente caixas etiquetadas e com a dimensão correta para esse efeito e guarde tudo quando acabar.

Para terminar, é uma boa ideia abusar de espelhos, pois eles dão a ideia de profundidade e fazem o ambiente parecer maior. Mantenha os ambientes bem iluminados, caso a luz natural não seja suficiente, invista em iluminação artificial bem posicionada e torne os espaços mais confortáveis.

NO QUARTO

O quarto deve ser um espaço de tranquilidade e mantê-lo sempre organizado é essencial para um bom descanso.

Mais uma vez, a primeira coisa a fazer é retirar a roupa que já não usa e que só está a ocupar espaço.

Comece por organizar o seu armário de forma a que roupas, calçado e outros acessórios sejam também separados, otimizando espaço e facilitando a sua vida na hora de se arranjar, não tendo que perder tempo à procura daquela peça perdida.

Separe a roupa por estação do ano e por categorias antes de a pendurar. Se o espaço for reduzido, retire a roupa que não vai usar nesta estação e utilize caixas de arrumação em vácuo para a acondicionar. Assim terá mais espaço para o que está a usar e poderá utilizar cabides duplos e próprios para cada tipo de roupa.

Organize as peças mais íntimas com cestos ou com divisórias de gavetas que as separem e dobre-as da forma correta para que caibam mais coisas num espaço pequeno mas com fácil visualização. Use caixas organizadoras e outros objetos para guardar os acessórios, assim evita que eles se percam e também aumenta a sua durabilidade.

Se o roupeiro for pequeno arranje outras soluções de arrumação como uma banqueta com espaço interior, uma arca para guardar a roupa de cama ou escolha uma cama com arrumação por baixo. Este tipo de peças além de serem decorativas, ganham uma dupla função de armazenamento. É importante saber aproveitar cada espaço e deixar o ambiente mais funcional e prático.

Os sapatos também podem ser uma dor de cabeça na hora de os guardar mas existem várias soluções para esse problema.

Os sapatos precisam de ser guardados de forma correta para aumentar a durabilidade e otimizar espaço. Deverá armazená-los, se possível, num móvel próprio e separados do resto da roupa.

Uma sapateira será a melhor solução e poderá ter modelos diferentes, conforme o espaço disponível, Algumas são fechadas, outras são módulos com prateleiras e de variados materiais como o metal, a madeira ou até em algum material reaproveitado. Assegure-se que podem comportar sapatos de tamanhos diferentes, sem danificá-los e o ideal é que os organize com um pé na frente do outro para que consiga ter sempre visibilidade de onde está cada par.

Invista ainda em outras soluções para organização, como suportes próprios para lenços, cintos ou gravatas.

NA COZINHA

Passamos grande parte da nossa vida na cozinha, por isso é natural acumular objetos inúteis.

Neste ambiente da casa são realizadas muitas atividades complexas, e tudo precisa ser feito com a maior agilidade e segurança.

Para isto, é imprescindível que, no local, tudo esteja no seu devido lugar, deixando a bancada sempre o mais livre possível, otimizando os espaços ao máximo.

Os utensílios usados todos os dias ou com mais frequência devem ficar em locais de fácil acesso, como armários e gavetas mais próximos e não muito altos.

Coloque ao alcance das mãos as loiças que mais utiliza, e as que são usadas com pouca frequência deixe na parte mais alta do armário e use prateleiras e ganchos para aproveitar ao máximo cada cantinho.

Utilize frascos de vidro hermeticamente fechados para separar condimentos e alguns ingredientes e não se esqueça de os rotular corretamente, assim consegue saber exatamente onde os alimentos estão e a quantidade que ainda tem de cada um.

Separe as panelas por tamanho e utilidade, com as que usa com frequência na frente, para facilitar o acesso.

Invista em prateleiras e suportes de parede que são uma forma fácil e prática de otimizar o espaço. Pode colocar aí alguns têxteis de cozinha como pegas e panos. Aproveite também a parede para pendurar suportes de temperos ou barras magnéticas para os utensílios que mais são usados enquanto cozinha.

Nas gavetas, usar divisórias para os talheres é a fórmula perfeita. Dê visibilidade às suas peças e mais facilidade no momento que for procurá-los.

Guardar os pequenos eletrodomésticos no mesmo lugar também pode ajudar a poupar tempo e deixar a cozinha organizada. Se o uso for diário, como o liquidificador ou a torradeira, poderá deixá-los na bancada.

Se é um apreciador de vinho, organize tudo numa garrafeira própria que poderá ser de pousar ou de colocar na parede e terá sempre as suas garrafas à mão sem ocupar espaço nos armários.

Se o espaço o permitir, invista num carrinho de apoio com cestos onde poderá colocar alguns alimentos separados que tenham uso diário ou um carrinho com prateleiras para outros elementos como máquina de café e tudo o que é necessário para esse efeito, como cápsulas e chávenas.

Os alimentos no frigorífico também devem estar organizados para facilitar a procura. Existem caixas próprias para o efeito e muito práticas para guardar e conservar certos alimentos. É bom também organizar os alimentos por ordem de validade, os que vão vencer primeiro ficam na frente para consumi-los mais rapidamente.

NA CASA DE BANHO

Manter a casa de banho sempre limpa e organizada é essencial. As casas de banho ficam rapidamente desarrumadas mas sendo um espaço que é usado por todos várias vezes ao dia, deve manter-se sempre impecável.

Separar os produtos de higiene por secção ajuda a visualizar melhor cada um e a manter tudo sempre organizado. Pode usar cestos em palhinha ou crochê ou caixas em madeira para os guardar sem que estejam todos espalhados na bancada.

Utilize potes ou caixas de acrílico com divisórias multiusos ara os produtos mais pequenos e guarde-os também numa gaveta ou num armário.

Reserve um espaço para a sua maquilhagem. Além de a deixar no lugar certo, organizar estes produtos pode fazer com que durem ainda mais. Use copos ou frascos sem tampa para guardar pincéis e escovas de cabelo, eles são ideais para organizar este tipo de produtos e podem estar em cima da bancada e serem também decorativos.

Se a casa de banho for comum a vários elementos da família e principalmente para quem tem crianças em casa, guarde separadamente os produtos de cada um para facilitar a procura na hora da utilização e também para que individualmente, sejam responsáveis por manter a sua parte organizada.

Mantenha toda a roupa de banho bem dobrada e organizada. As toalhas devem sempre estar organizadas para que qualquer um tenha fácil acesso na hora de tomar banho. Poderá separá-la por exemplo por cestos em palhinha e colocar numa prateleira do móvel de casa de banho.

Prontos para colocar a casa em ordem?

Depois da sua casa estar maravilhosamente arrumada, tente mantê-la assim. Manter a sua casa organizada tem a ver com alterar os seus hábitos quotidianos e perceberá rapidamente que ganha mais tempo e qualidade de vida. Agora que está devidamente organizado, será muito mais fácil manter a sua casa limpa e com uma aparência fantástica. Inspire-se com todas estas ideias e siga todas as propostas da hôma Happy Home Living.