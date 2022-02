Na mesa de jantar, ao lado do sofá, na cozinha, ou mesmo na secretária do escritório, uma jarra cheia de flores pode ser o acessório certo para animar aqueles dias mais cinzentos, mas também para receber de braços abertos os primeiros dias de primavera.

Esculturais, geométricas, minimais ou arquitetónicas, as jarras e os vasos que aqui sugerimos são um elogio à diversidade de formas, cores e materiais:

Porque mais do que um objeto secundário, estas são peças com forte impacto estético e artístico, que podem exaltar o lado mais criativo e cénico do design. Basta juntar flores e um pouco de água.