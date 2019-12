Deixe-se levar pelo espírito da época, aproveitando para passar (mais) tempo de qualidade em família. A magia da quadra natalícia já está no ar e, com ela, chega novamente a vontade de espalhar este encanto por cada recanto da casa. Das decorações tradicionais às mais contemporâneas, como as que lhe sugerimos nesta galeria de imagens, existem inúmeras ideias para embelezar a sua casa a rigor. Aproveite para descontrair das compras com os seus filhos.

Sendo a árvore de natal a grande protagonista da época, é natural que seja esta um dos elementos decorativos que exigem mais tempo e atenção. Escolha a sua árvore em função do seu estilo de vida, das suas preferências e, sobretudo, da área disponível, o que acaba por condicionar muitas opções. No caso de se tratar de uma árvore de grandes dimensões, pode sempre recorrer à ajuda profissional para garantir o transporte e uma montagem segura.

Opte por um estilo de decoração em harmonia com o ambiente onde a mesma vai ser instalada. Essa é uma das regras que os decoradores de interiores defendem. Não se prenda apenas aos tons tradicionais. Pode escolher tons mais claros para decorar, como o branco, prata, dourado, azul ou outras tonalidades mais frias. A imaginação é o limite! Junte os seus filhos e dediquem-se aos trabalhos manuais, fazendo, todos juntos, uma coroa de Natal com ramos e pinhas.

Espalhe magia por toda a casa

Apesar de a árvore ser, por norma, o centro das atenções, não tem de ser o único. A decoração natalícia não tem de se ficar por aqui. Longe disso! Para dar as boas-vindas ao Natal, as coroas ou grinaldas penduradas na porta de entrada, muito em voga nos países nórdicos, são uma opção criativa que ajuda a entrar no espírito natalício. E porque é em torno da mesa que se vive grande parte da quadra, este espaço merece uma decoração à altura. Não se esqueça disso!

Para valorizar o seu espaço interior, aposte em acessórios como os castiçais, os suportes de velas, os centros de mesa, as pinhas, as fitas em guardanapos e os estampados com motivos natalícios. No caso de optar por um centro de mesa, combine elementos florais com velas para criar um ambiente mais confortável e intimista mas, no entanto, evite que este ganhe proporções excessivas, para que não constitua um entrave a conversas entre os convidados.

Deixe-se contagiar pela magia do Natal e adicione pequenos apontamentos a outras divisões além da sala de estar e jantar. Os mais pequenos devem opinar e ajudar. É importante! Os quartos das crianças, o hall de entrada, as janelas e o alpendre, se tiver um, são outros espaços que podem ser decorados com pequenas árvores ou peças decorativas alusivas, como é o caso do bosque de Natal com velas e pinhas que pode ver e aprender a fazer nesta galeria de imagens.