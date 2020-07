A relva sintética e a sua popularidade estão em crescimento e é cada vez mais utilizada em diversos espaços, desde as escolas aos recintos desportivos passando pelos jardins residenciais, um por todo o mundo e em todos os climas, com todas as suas vantagens, desvantagens e garantias. A relva artificial, uma alternativa sintética, é uma solução com uma manutenção que não apresenta dificuldades. É resistente e, por norma, não sofre com as alterações climatéricas das zonas em que é aplicada.

Essa é uma vantagem clara em comparação com o que acontece com um relvado natural. Mas não é a única. E nem tudo são benefícios, como também alertam alguns dos defensores desta alternativa. Conheça, de seguida, as vantagens, as desvantagens, as possibilidades de aplicação e as garantias que esta solução oferece. As recomendações e os alertas de Bruno Aguiar, engenheiro do ambiente de recursos naturais, colaborador regular da Jardins, a revista de jardinagem mais lida do país.

As vantagens a levar em consideração

As principais vantagens podem dividir-se em dois grupos, a vantagem económica e a vantagem do tempo. A vantagem económica faz-se sentir com maior incidência no custo da água para rega diária e nos custos associados à manutenção do jardim. Um relvado natural, dependendo do tipo de clima e do tipo de relva, pode exigir mais do que uma rega diária e necessita de cuidados periódicos, incluindo a utilização de adubos, de herbicidas, de pesticidas, de máquinas e de ferramentas.