Há quem, erradamente, o utilize para desinfetar feridas quando, na realidade, deveria recorrer à água oxigenada para o fazer nessas situações. O que muitos (ainda) não sabem é que o álcool etílico é perfeito para usar em casa. A sua versatilidade é surpreendente. Em tempos idos, na falta de detergentes e de outros produtos de limpeza, era a ele que muitas mulheres, adeptas de mezinhas caseiras, recorriam.

Descubra, de seguida, cinco utilizações que resolvem problemas dos dias de hoje. Veja também a galeria de imagens com 13 utilizações que pode dar ao bicarbonato de sódio.

1. Eliminar nódoas de tinta de esferográfica

Embeba a nódoa em álcool, deixe repousar durante algum tempo e lave a peça de roupa normalmente. À partida, ficará com o problema resolvido sem danificar a peça.

2. Limpar persianas

Para eliminar a sujidade que se acumula nas ripas das persianas, esfregue-as com um pano embebido em álcool. É o suficiente para remover o pó e para lhes devolver um brilho de novo.

3. Alargar sapatos apertados

Se os seus sapatos novos lhe apertam os pés, coloque no seu interior um pedaço grosso de algodão embebido em álcool etílico na zona que lhe causa dor. Ao fim de uma hora, calce-os e caminhe um pouco pela casa. Se ainda o magoarem, repita a operação.

4. Tirar gelo do pára-brisas

Encha um borrifador com álcool e pulverize o pára-brisas do seu automóvel para remover o gelo, a neve e a geada nos dias de maior frio.

5. Remover germes dos telefones

Se o seu telefone está sujo, limpe-o com álcool. Deste modo estará, também, a desinfetá-lo. No caso dos telemóveis, pode passar com um pano ligeiramente embebido em álcool na zona do microfone e do auricular, mas evite o ecrã.