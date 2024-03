A quantidade de luz natural no interior dos edifícios depende tanto do formato como da sua orientação solar. Os projectos de residências mais bem sucedidos, do ponto de vista da orientação do edifício, permitem a entrada de luz solar na cozinha de manhã, especialmente no inverno, e a entrada de luz solar na sala de estar à tarde.

Segundo Almudena López, Specification Manager da VELUX, marca especializada em janelas de telhado, um dos principais mecanismos da luz natural é a regulação do ritmo circadiano: "este relógio biológico interno regula o nosso ciclo sono-vigília, o estado de alerta, a produção de hormonas e vários processos fisiológicos. A exposição à luz natural durante o dia ajuda a sincronizar o nosso ritmo circadiano, promovendo um melhor sono, humor e saúde em geral".

E como adaptar esta necessidade aos dias de hoje, em que passamos grande parte do nosso tempo dentro de casa? A VELUX partilha três dicas:

1. Ter atenção à localização e tamanho das janelas

Considere a localização e o tamanho das janelas para garantir um bom nível e uma boa distribuição de luz natural em toda a casa. Um estudo, realizado no Chile em 2022, comprova que "a quantidade de luz natural que entra numa casa tem um forte impacto na perceção de felicidade e tristeza das pessoas", e constatou que o tamanho das janelas é um dos fatores críticos: "as janelas que cobrem mais de 20% da parede de uma sala melhoraram os indicadores de felicidade e tristeza, enquanto as janelas que cobrem mais de 40% da parede produziram os maiores ganhos de bem-estar emocional de todas as melhorias de condições de luz natural testadas".

2. Tirar partido das cores e usar estrategicamente espelhos

A decoração da casa é essencial para aumentar a propagação da luz, uma vez que "os acabamentos interiores, como paredes, teto e mobiliário de cores claras, ajudam a aumentar a luminosidade de uma divisão", reforça Almudena. Também a utilização de espelhos, que refletem a luz, em zonas onde é mais complicado levar luz natural, são uma mais valia para cobrir todas as zonas da casa.

Tendo em conta que o impacto da entrada de luz é afetado pela orientação da casa, por norma os quartos virados a norte permitem ter muitas cores, enquanto que as paredes de quartos virados a sul devem ter o mínimo de cor.

3. Reforçar a entrada de luz natural em zonas húmidas

Tanto a luz natural como a ventilação ajudam a reduzir a humidade que pode causar sintomas como a congestão nasal, pieira e olhos ou pele irritados ou com comichão. Tal como afirma Almudena López: "a ventilação elimina a humidade, renova o ar viciado e promove a secagem dos materiais. A luz natural ajuda a secar as áreas húmidas através da evaporação da humidade, inibindo o crescimento de bolores e aquecendo as superfícies".

Além disto, o aproveitamento adequado da luz natural reduz os gastos de eletricidade, tornando as nossas casas mais eficientes, essencial tanto para a nossa carteira como para o ambiente.