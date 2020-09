Sagitário x Carneiro (ar X Fogo)

É uma relação de pura adrenalina…

São signos do mesmo elemento – fogo - que lhes dá o gosto pela aventura, pelo desconhecido, pela acção.

São mesmo atirados para a frente, empreendedores.

São entusiastas e são dominados pela paixão. Só devem aprender a controlar a tendência ao exagero e ao excesso. De vez em quando será bom aprenderem a colocar o pé no travão.

Ambos inflamam-se com facilidade, sendo que o carneiro gritará mais e mais alto, mas… esquecerá depressa. O sagitariano poderá enfurecer-se e bastante… mas logo vai pedir desculpas.

Em relações de trabalho, deverão saber controlar a impulsividade que pode, por vezes, fazer com que falte a necessária estrutura e equilíbrio aos seus projectos. Querem tudo muito rápido e a pressa muitas vezes é inimiga da perfeição.

Sagitário X Touro (Ar X Terra)

No plano afectivo nesta relação tudo pode dar muito certo ou muito errado. Do que eles precisam mesmo é de acertar os ponteiros...

Ambos têm o mesmo gosto pela vida, mas podem querer viver em timings muito diferentes. Enquanto os sagitarianos irão atirar-se mais de cabeça, os nativos de touro irão agarrar-se mais a ela. Para eles a vida terá mais graça se for vivida sem excessos e com as coisas mais planejadas.

O equilibrado taurino pode achar o nativo de sagitário um pouco intempestivo e um pouco inconsequente.

Profissionalmente as relações podem funcionar com um a trazer equilíbrio ao outro.

Sagitário X Gémeos (Ar X Ar)

Atracção de signos opostos e complementares.

A dificuldade é que são ambos complexos e com tendência a jogar. Só que na maioria das vezes não estão a jogar o mesmo jogo, e se estiverem, será segundo regras diferentes... Devem tentar jogar o mesmo jogo, e fazer um acordo sobre as regras a adoptar. E não se esqueçam: tentem sempre jogar um com o outro e não um contra o outro.

São impetuosos e gostam de arriscar, atiram-se para a frente sem nada temer. Adaptam-se ao novo.

Ainda uma coisinha a lembrar: a emotividade do sagitariano poderá fazer com que seja facilmente ferido pelo geminiano.

Como já disse no caso de relações entre signos dos elementos de ar e fogo, o ideal, a todos os níveis, é que o ar de um sirva para intensificar o fogo do outro, e que este sirva para aquecer o ar.

Sagitário X Caranguejo ( Ar X Água)

Afectivamente a situação mais difícil será se o sagitariano achar que o caranguejo é uma pessoa frágil e quiser protegê-lo, pois ele não o é, e não vai querer estar sob esta protecção.

Nestes 2 signos podemos encontrar 2 tipos bem diferentes em cada um. Assim poderemos ter sagitarianos e caranguejos que tenham enorme gosto pela aventura, pelas viagens, pelo inesperado. Ou então ter caranguejos e sagitarianos numa versão mais devagar, com gostos mais tradicionais, muito família, casa, tudo muito certinho e tradicional – mesmo às antigas.

Pois bem, se um sagitariano aventureiro encontrar um caranguejo na mesma versão aventura – tipo todo o terreno – tudo bem. Também estará tudo bem se ambos tiverem a versão “certinha” dos seus signos. Porém, quando encontram-se nas versões desencontradas, a coisa complica-se e poderão vir a tornar-se uma desilusão para o outro.

Um aspecto que pode ser muito equilibrado entre os 2 será o sagitariano trazer mais optimismo ao tendencialmente pessimista caranguejo.

Sagitário X Leão ( Ar X Fogo)

Afinidades entre signos do mesmo elemento irão gerar uma grande cumplicidade. O que vai proporcionar uma relação feliz, positiva e “alto astral”.

Apoiam-se e ajudam-se a vencer. São sempre um elemento impulsionador e estimulador do outro. Aceitam e enfrentam desafios como vencedores.

No entanto, no caso de uma relação afectiva, convém que tenham actividades profissionais diferentes. Convém que cada um brilhe na sua área pois se estiverem na mesma irão ter tendência a competir entre si. E já se sabe que só é conveniente ter uma “prima donna” na mesma companhia pois com duas vai acabar tudo em uma enorme briga de ego. Não é por nada… apenas uma questão de precaução…

Profissionalmente também pode dar certo porque estimulam-se um ao outro. Só deverão tomar cuidado com a sua impetuosidade. Às vezes é preciso agir com mais calma, com mais planeamento. O apressado come cru!

Sagitário X Virgem ( Ar X Terra)

É uma relação que no campo afectivo tem que ser muito trabalhada, muito conversada.

O sagitariano com aquela sua aptidão de defensor, irá proteger o seu virginiano, que por sua vez irá sentir-se bem no papel de protegido.

O optimismo do nativo de sagitário e o seu positivismo irão animar o virginiano e ajuda-lo-ão a enfrentar a vida com mais segurança.

O Sagitário pode ajudar o nativo de virgem a ir mais longe, a superar-se. Fá-lo-á alargar horizontes.

Os choques irão surgir quando o sagitariano começar a sentir falta de uma certa dose de aventura, que o virginiano não irá promover. E ficarão piores quando o sagitariano começar a achar que o virgem é certinho a mais, previsível a mais, organizado a mais.

Uma recomendação expressa para o virginiano que pretenda ter uma relação com um sagitário: não tente exercer poder sobre ele. Os sagitarianos detestam sentir-se sob comando. Quase que podemos dizer que são insubordinados por natureza.

