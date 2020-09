Aquário X Carneiro ( Ar x Fogo)

Esta relação poderá ser boa à todos os níveis. Existirá uma grande cumplicidade entre ambos.

O aquariano poderá se assustar na relação afectiva pois o carneiro costuma atirar-se de cabeça e apaixonar-se muito rapidamente. E quando o carneiro se apaixona, sai de baixo!!!! Ele começa logo a fazer planos incluindo o amado, e tudo isto muito rapidamente, o que fará com que o aquariano de repente sinta- se assustado. O velho e eterno medo de perder a sua liberdade vai vir à tona com toda a força.

O nativo de aquário poderá sentir-se afogado pela impetuosidade afectiva do carneiro.

Esta relação dará muito certo se não for construída dentro dos parâmetros tradicionais. A independência de ambos tem de ser respeitada e intensificada.

No trabalho pode ser mesmo muito boa e proveitosa, com ambos a servirem de estímulo ao outro.

Aquário X Touro ( Ar x Terra)

Bem, o taurino pode ser a pessoa ideal para concretizar aquilo que o aquariano projecta, sonha. O aquariano pode sonhar em construir castelos no ar,. e o taurino poderá com certeza construí-lo bem assente na terra e muito real. É como se o touro fosse trazer o lado concreto que o aéreo aquariano não tem.

Costumam ser relações de amizade muito boas.

No amor poderá ser mais complicado, pois o nativo de touro poderá tornar-se muito possessivo para o necessariamente livre aquariano. O nativo de touro tem necessidade de criar raízes e de prender com estas suas raízes. E o aquariano que tem pavor de se sentir preso, ou limitado por quem ou o que quer que seja vai fugir a 7 pés.

Só poderá mesmo dar certo se o touro souber controlar qualquer tipo de tendência ao sentimento de posse. Terá um longo aprendizado à fazer no sentido de dar o espaço e a liberdade que o aquariano precisa como do ar para respirar.

Aquário X Gémeos (Ar X Ar)

Grandes afinidades destes 2 signos que pertencem ao mesmo elemento.O único problema é serem tão aéreos que acabem por sair voando.

Ambos são muito cerebrais, com uma inteligência rápida e sobretudo o mesmo amor senão obsessão pela liberdade. Precisam de espaço para crescerem à todos os níveis, e saberão respeitar a mesma necessidade que o outro tem.

Quando amam vão sempre representar um desafio de que o outro gosta de enfrentar. Sentir-se-ão estimulados um pelo outro e gostam que o outro também brilhe.

Poderão ser daqueles casos de amizade visceral com grandes cumplicidades.

Em todos os campos a dificuldade será mesmo lidar com tudo o que seja terra à terra e manter os pés no chão. As coisas mais simples e chatinhas do dia a dia vão ser aquelas com que mais se irritarão e um problema a enfrentar.

Aquário X Caranguejo ( Ar X Água)

Na amizade poderá ser uma relação simplesmente fantástica!!!

Poderão criar-se grandes cumplicidades e relações muito engraçadas.

A ingenuidade do nativo de aquário combinará lindamente com o lado poético e sentimentalista do caranguejo.

Mas, com o tempo, as coisas podem complicar-se, principalmente pelo verdadeiro pavor que o aquariano tem de se sentir preso, em oposição a necessidade que o caranguejo tem de prender e de se prender.

De qualquer forma, é sempre difícil para qualquer um lidar com a independência do aquariano típico, e para uma caranguejo típico ainda mais!!!

Aquário X Leão ( Ar x Fogo)

O mais difícil será o aquariano aceitar o autoritarismo do leonino. Aliás, autoritarismo é uma das coisas que ele não aceita mesmo!

Esta relação que poderia privilegiar-se da atracção entre signos opostos acaba por dar mais certo no campo da amizade.

O aquariano não aceita o lado narcisista e egocêntrico do leonino. E como é um ser que gosta de ultrapassar barreiras, romper com o pré estabelecido, não vai querer lidar com as imposições do nativo de leão? Vai mesmo querer desfazer a pose do REI Leão, desconstruir o que o outro tem como certo e como dados adquiridos.

Profissionalmente podem também entrar em choque pois o leonino acha que o aquariano leva muito tempo a construir castelos no ar em vez de agir e começar mesmo a construção de um castelo bem palpável.. Acusa-o de muita teoria e pouca prática.

Aquário X Virgem ( Ar X Terra)

Bem, o Virgem tradicional irá com certeza enlouquecer ao lado de um Aquariano!!!

Não irá saber lidar com o sentido e necessidade de liberdade que o aquariano tem.

E com o mundo de fantasia dele então nem se fala! O Virgem vai sentir que a relação está presa por linhas muito finas, e isto não será nada fácil para ele.

Para o Virginiano a forma de ser do Aquário vai gerar tanta insegurança que se tornará um verdadeiro pesadelo. Como alguém pode viver sem ter o futuro assegurado e planejado? Como pode alguém construir castelos no ar? Para os virgens isto é impossível de conceber.

Até podem querer construir um castelo, mas será sempre muito bem assente no chão e bem concreto. Sem falar no orçamento que será estudado ao pormenor!

Por outro lado o Aquariano poderá achar o Virginiano muito certinho e pesado.

Não podemos no entanto esquecer daquela que é chamada de “virgem louca” que aí sim poderá dar-se lindamente com o aquariano. Mas este tipo de Virginiano é bastante raro de encontrar.

No trabalho poderão dar muito certo pois o virginiano poderá ser um excelente produtor executivo dos sonhos do aquariano.

