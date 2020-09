Capricórnio X Carneiro (Terra X Fogo)

É uma relação complementar, embora difícil à todos os níveis, pois o prudente e lento capricorniano não se adapta muito bem a impetuosidade e rapidez do nativo de carneiro. O carneiro vive a 100 por hora e o capricorniano não passa dos 500.

Imagine só como deve ser complicado para um capricórnio que pensa muito antes de agir , que pesa e mede a extensão dos seu actos, aceitar um legitimo carneiro que age e reage antes de pensar, que atira-se de cabeça.

Muitas vezes irá acusar o carneiro de ser irresponsável e vai sentir-se muito inseguro.

O carneiro vai considerar o capricorniano lentíssimo, muito quadrado, e com muitos medos de enfrentar o novo, o que para ele carneiro é tão vital como o ar que respira.

Numa relação de trabalho podem funcionar se cederem de parte a parte e tirarem partido das diferenças que existem entre ambos. Assim cada um poderá encontrar no outro o que não tem e assim chegar ao equilíbrio.

Capricórnio X Touro (Terra X Terra)

Bem, é claro que existe imensa afinidade entre signos do mesmo elemento.

No trabalho a relação poderá ser extremamente proveitosa.

Na vida a dois também, pois ambos têm o mesmo gosto pela estabilidade, por tudo o que lhes parece perene. Dão muito valor ao aspecto material da vida pelo que isso possa representar como mais um ponto de segurança que para os dois é essencial.

Planeamento e constância são palavras-chave para ambos.

É uma relação que pode dar muito mais certo se for realizada numa fase mais madura na vida de ambos.

Capricórnio X Gémeos (Terra X Ar)

Pode vir a ser muito interessante por ser bastante complementar: a juventude e leveza do geminiano compensa a excessiva maturidade do capricorniano.

É como se o ar de gémeos fosse dar leveza ao peso da terra do nativo de capricórnio.

Por outro lado, o capricórnio pode ajudar ao geminiano a criar raízes e a ter mais consistência. Terá um papel ao mesmo tempo que desafiador também estabilizador sobre o nativo de Capricórnio.

Mas tudo isto se superarem uma rejeição que pode surgir logo á partida por verem no outro uma maneira tão diferente de ser da sua.

Para dar certo há que respeitar as diferenças e tirar partido delas.

Capricórnio X Caranguejo (Terra X Água)

Iremos ter a clássica relação de atracção entre opostos.

O capricorniano irá derreter-se com o carinho e a afectuosidade do caranguejo, pois este irá fazê-lo ficar mais doce e terno. È como se o caranguejo amolecesse o capricorniano tão rígido.

Por outro lado, o caranguejo ficará encantado com a profundidade e sinceridade do nativo de Capricórnio, pois são características que muito aprecia e valoriza.

No inicio as suas diferenças só irão ajudar... mas com o tempo as coisas podem mudar bastante. Podem mesmo tornar-se um abismo entre ambos.

Aí então, o caranguejo irá começar a achar que o nativo de capricórnio é extremamente rígido, e poderá cansar-se disso. Por outro lado, o nativo de capricórnio poderá cansar-se da infantilidade que considera ser uma característica negativa do seu parceiro de caranguejo. Assim sendo, o que no princípio os atraiu poderá ditar o seu afastamento.

No trabalho poderão ser bastante complementares.

Capricórnio X Leão ( Terra X Fogo)

É difícil que se entendam, mas, podem ter admiração um pelo outro.

A verdade é que se podem tornar complementares, seja a relação de que tipo for. E isso será a grande vantagem que podem obter.

É claro que o capricorniano não vai achar muita graça ao lado teatral do nativo de leão. Vai achar que muitas vezes este passa das medidas tornando as situações dramáticas demais.

Já o leonino vai achar o nativo de Capricórnio muito cauteloso, prudente à mais e pouco arrebatado. Mas estas são justamente as características em que poderá ser mais equilibrado.

É como se um, o leonino, visse sempre as coisas através de uma lupa, não para as ver em detalhe mas para vê-las maiores. Enquanto o capricorniano insiste em vê-las através de binóculos para conseguir ver mais longe, mais distanciado.

Capricórnio X Virgem (Terra X Terra)

Terão as afinidades dos signos de Terra.

Mas, deverão ter cuidado pois as afinidades podem estabelecer um grande distanciamento. Podem criar um “silêncio” tão grande que se torna num abismo avassalador.

Tudo no mundo dos 2 deverá ser muito sólido e consistente. Tudo planeado, programado ao milímetro sem margens para o imponderável.

O entendimento intelectual será muito válido e a admiração será recíproca.

No aspecto afectivo as coisas complicam-se se o nativo de Virgem não conseguir transmitir compreensão e fazer com que o capricorniano sinta-se amado. Lá vem o velho problema dos nativos de virgem serem tão avessos a exteriorizarem os seus sentimentos. E até o severo capricorniano acaba por se ressentir disso. Para o nativo de virgem exteriorizar sentimentos é praticamente desnecessário. O Virgem acha que se está ali, naquela relação é porque quer e porque gosta, e isto já é uma grande demonstração do seu afecto. Mas os outros às vezes sentem-se melhor se ouvirem umas certas palavrinhas mágicas e se receberem gestos de carinho e ternura.

Por outro lado, o virginiano não se sentirá muito encorajado e estimulado pelo capricorniano. Os nativos de virgem por vezes gostam de estar ao lado de quem os desafie ou que ablem o seu mundo normalmente muito previsível. Gostam de quem lhes traga alguma coragem para arriscar, para sonhar.

Assim, o grande problema nesta relação é que se um não diz e o outro não fala!!!

Capricórnio X Balança ( Terra X Ar)

No campo afectivo é difícil de fazer prognósticos. Será difícil para o nativo de balança entender que o nativo de capricórnio vive a afectividade de uma forma diferente da dele.

O capricorniano sente profundamente mas não exterioriza. Ou pelo menos não tanto como ele, , gostaria... Não podemos esquecer que os balanças adoram demonstrações de afecto e que têm um lado romântico muito forte. Logo, vão sentir muita falta desta parte que para o capricórnio é difícil de exteriorizar.

Também será muito difícil para o Balança lidar com o espírito crítico do capricorniano. Vai se sentir sob julgamento permanente como se nunca conseguisse fazer nada certo ou nada que esteja de acordo com o que o parceiro espera de si. Por vezes chegará a ficar magoado com as críticas capricornianas e o seu excessivo rigor.

No trabalho poderá ser uma relação muito eficiente.

Capricórnio X Escorpião (Terra X Ar)

Podem amar-se profundamente ou odiar-se radicalmente.

No entanto, se tiverem inteligência suficiente para fazerem com que as suas diferenças sejam complementares poderão ter uma relação proveitosa.

É claro que o escorpião vai se sentir tentado a “picar” o capricorniano, brincando com os seus limites. Um legitimo escorpião não resiste a “desmanchar” o rigor do capricorniano nem que seja só por brincadeira vai provoca-lo sempre. Irá sentir-se sempre tentado a desafiar o lado certinho e conservador do capricorniano. E vai divertir-se muito com os efeitos das suas picadelas!

No entanto, se a coisa der para o torto, o escorpião saberá muito bem até que ponto o capricorniano é vulnerável e se quiser atingi-lo conseguirá.

Mas, não vamos subestimar o capricorniano que uma vez picado, poderá atingir o escorpião até sem sentir ou ter noção do seu poder de fogo! Cuidado escorpiões pois a cornada poderá ser forte!!!

Porém o lado secreto do capricorniano vai intrigar e estimular o nativo de escorpião que adora um mistério e conquistar o inconquistável.

Profissionalmente o capricorniano pode “organizar” a vida do escorpião ás vezes um bocado caótico no seu dia a dia.

Capricórnio X Sagitário (Terra X Fogo)

Sem dúvida o que mais o sagitariano vai trazer ao nativo de Capricórnio será o optimismo. E também leveza pois o Capricórnio leva a vida muito a sério enquanto que para o sagitariano é mais um jogo, uma aventura.

O capricorniano irá se sentir atraído pelo brilho do sagitariano, e este ficará fascinado pela estabilidade que o capricorniano lhe proporciona. Principalmente se o sagitário encontrá-lo já numa fase mais madura da sua vida. Não nos podemos esquecer que para os nativos de Capricórnio a maturidade é uma qualidade imprescindível.

Irão respeitar-se, mas a maior dificuldade será sincronizarem o seu ritmo de vida, de ser de fazer e de sentir. Também no que toca ao dinheiro haverá dificuldade de entendimento pois para o sagitariano este foi feito para circular enquanto que para o capricorniano foi feito para guardar.para garantir segurança e estabilidade.

Capricórnio X Capricórnio (Terra X Terra)

É claro que será uma relação de cumplicidades entre 2 semelhantes. A mesma segurança, a mesma materialidade, mesma rectidão.

Poderão ter relações profissionais e de amizade muito boas, com um entendimento quase que perfeito.

Nas relações afectivas as coisas, à partida, poderão dar muito certo. Deverão ambos lutar contra o excessivo medo que têm de perder o ser amado. Terão o mesmo medo de serem enganados. O capricorniano é normalmente muito desconfiado!

Como têm muito medo de sofrer, vão avançar muito cautelosamente para a relação afectiva. Vão como se estivessem a pisar em ovos, sem querer parti-los.

Vão ter bastante dificuldade em exteriorizar os seus sentimentos – o outro tem que saber que é amado, não é ele próprio que tem que demonstrar isto. Assim sendo os 2 parecidos pode ser que compreendam e aceitem melhor a maneira de ser do parceiro.

O que poderá dificultar é o excessivo peso que trazem para dentro da relação. É sempre tudo muito sério e podem sentir falta de uma certa leveza e simplicidade.

Capricórnio X Aquário (Terra X Ar)

Em termos de amizade será uma relação complementar e daquelas que se tornam fantásticas, muito enriquecedora para ambos.

Saberão criar e manter relações sólidas.

No amor porém as coisas vão ficar bem mais complicadas. O capricorniano não saberá aceitar a dificuldade que o aquariano tem em assumir um compromisso, em abrir mão da sua liberdade. Tudo isto se traduzirá em sofrimento para o Capricórnio.

Já o aquariano irá achar difícil lidar com o rigor e o tradicionalismo do capricorniano. É difícil equilibrarem-se pois um vive 1000 anos à frente, enquanto o outro, o capricorniano vive preso ao passado e a tradição.

Capricórnio X Peixes (Terra X Água)

Aparentemente a relação entre estes dois tão diferentes seres teria tudo para dar errado, mas poderão encontrar um equilíbrio.

O pisciano irá despertar a ternura do nativo de Capricórnio, que vai se colocar no papel de protector, e, irá considerar os devaneios do nativo de peixes apenas devaneios que não levará à sério. Pode até achar tudo uma brincadeira divertida.

Terão que ter a inteligência para tirar partido das diferenças que existem entre ambos, e sobretudo, respeitá-las.

É claro que o pisciano irá sempre reclamar da falta de capacidade de sonhar do capricorniano, e que terá dificuldade em trilhar os caminhos de terra firme traçados pelo seu parceiro. Os nativos de peixes têm necessidade de nadar,,, a agua é o seu elemento e o seu mar é de emoções e sensibilidade.

Heloisa Miranda