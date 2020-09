Balança X Carneiro (Ar X Fogo)

Temos aqui uma relação complementar, como todas entre signos de elementos fogo e ar.

Já dissemos mais de uma vez que quando bem doseada, será uma relação em que o fogo aquecerá o ar, e este por sua vez fará com que o fogo fique mais forte.

No entanto não se pense que não os choques não acontecerão… eles se chocam mas têm uma verdadeira fascinação pelo outro.

Pode ser uma relação mágica.

Um praticamente adivinha o outro. Consegue descobrir o que o outro esconde até mesmo de si próprio.

Uma relação que em termos de trabalho pode funcionar muito bem, embora devam tentar equilibrar a falta do elemento que os prenda mais à terra e que os faça conseguir realizar na prática os seus projectos.

Balança X Touro (Ar X Terra)

Apesar de ambos serem regidos por Vénus, estes dois não aprenderam a ler pela mesma cartilha!!!! Um ama pela carne e o outro pelo espírito.

Enquanto o touro é palpável, realista, como o são os nativos de signos do elemento terra, o nativo de Balança é abstracto como os demais signos do elemento ar. Os signos do ar precisam de voar.

O touro irá agir, irá materializar enquanto o balança vai estabelecer conceitos e pensar.

No entanto, podem levar qualquer tipo de relação em frente porque os nativos de touro costumam ser bastante compreensivos, e para os balanças a inteligência traduz-se basicamente em compreensão.

O nativo de touro saberá apreciar a afectividade do balança, pois não podemos esquecer que estamos a falar do signo mais afectivo dos signos do elemento terra.

Balança X Gémeos (Ar x Ar)

Afinidade dos signos do mesmo elemento. O que os liga é o mental e o intelectual. Têm ambos uma natureza artística e são muito sensíveis e criativos.

No entanto a afectividade do balança é mais intensa do que a do geminiano e implica uma noção de compromisso que não é tão patente no geminiano.

Aliás, o extremo romantismo do nativo de balança praticamente inexiste no geminiano. E o balança vai se ressentir disso – principalmente se for mulher.

Em qualquer que seja o tipo de relação, entre esses 2, há muito ar e a falta do elemento terra, o que pode deixá-los um bocado soltos de mais! Faltam as características que lhes irão dar mais consistência. Vão ser excelentes na criação de conceitos, ideias, mas daí a pô-los em prática será mais difícil.

Balança X Caranguejo (Ar x Água)

Aparentemente, numa primeira análise estes dois poderiam dar-se muito bem, pois sentem muitas coisas de maneira igual. Mas não é isso o que acontece e será um relacionamento bastante difícil.

É mesmo dificílimo que se venham a entender.

O caranguejo irá querer encontrar força e segurança no nativo de balança que ele não terá.

Por outro lado, o Balança não conseguirá ter nenhum domínio sobre o nativo de caranguejo, já que estes não são nada “domináveis” apesar de parecerem que são ao mais desatentos.

Entre estes dois será caso para dizer que o sentimentalismo à mais que existe em ambos irá atrapalhá-los. Acabam por perder-se num mar de tanta emoção e sentimento que acabam por não aguentar tanta pieguice.

Já sabem como é: tudo o que é demais...

Balança X Leão (Ar X Fogo)

No amor poderá dar muito certo. Estamos a falar de 2 pessoas muito românticas, sentimentais. Existirá muita sintonia e harmonia.

Poderão compreender-se muito bem, o que tornará uma ligação muito feliz, com gostos muito idênticos, o que os aproximará bastante.

Para uma mulher de balança, o nativo de leão será aquele protector que ela tanto sonhou encontrar. Ela vai sentir-se extremamente protegida ao lado do seu rei, que ainda por cima sabe balançar a juba como ninguém…

Ambos poderão pecar por excesso ao quererem agradar tanto ao outro, e isto vir a tornar-se um pouco pesado e difícil de manter. Pois quando estiverem distraídos com qualquer coisa e menos ligados, o outro irá com certeza ressentir-se. Podem ainda ter que passar o resto da vida a comer aquele bolo intragável que ela faz só porque um dia, para agradar, disseram que era uma maravilha!!!

Balança X Virgem (Ar X Terra)

No campo afectivo é uma relação que pode ser difícil de manter.

Se à partida o Virginiano ficará encantado com a doçura e ternura do nativo de balança. Poderá acabar por achar que há afectividade e romantismo à mais para o seu gosto.

Por outro lado o Balança que encanta-se com o espírito prático e o sentido lógico do Virginiano, com o tempo vai sentir falta de ternura e demonstrações de afecto

. Mais uma vez temos que mencionar a dificuldade que os nativos de virgem têm em exprimir a sua afectividade. Eles não são de rompantes emocionais mesmo que estejam profundamente apaixonados. Não é que sejam frios, mas são muito reservados, E, para eles tudo tem que ser com conta peso e medida, inclusive os afectos. Arrebatamentos maiores para os nativos de virgem não fazem sentido.

Em todos os outros campos poderá ser uma relação proveitosa.

