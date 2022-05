Veja o vídeo do Sapo Zen sobre o tema

Caranguejo

Um chefe caranguejo pode ser um chefe por vezes instável, ou seja não será fácil lidar com ele dado a natureza com que muitas vezes brinca ou sorri mas outras vezes pode ser extremamente

exigente e rabugento.

Muitas vezes a forma de estar tem a ver com o modo como as coisas se passam na sua vida familiar e pessoal.

Normalmente têm boa memória quando toca a ter que promover funcionários, mas também não esquecem a devoção e a entrega dos mesmos para consigo.

São chefes bastante esforçados e ainda que o dinheiro seja para eles importante, não são

gananciosos.

Para eles os meios não justificam os fins.

A família estará sempre em primeiro

lugar e podem muitas vezes acolher a equipa como recebem os familiares.

São generosos e bondosos para quem os ajuda.

São muitas vezes inseguros, sensíveis e meigos no trato.

São bastante compreensivos com os problemas da equipa, pelo que são chefes que gostam de liderar acompanhados e ouvindo as diferentes opiniões à sua volta.

São pacientes, sonhadores e que terão sempre em consideração diferentes pontos de vista.

O empregado caranguejo

Os empregados caranguejos são aquelas pessoas realmente devotas e agradecidas pelo lugar que ocupam.

Eles deram tudo em prol da segurança que precisam, do dinheiro que necessitam e dos afetos que vão construindo.

Não são dados a mudanças mas podem se sentir muitas vezes divididos entre o que são e o que devem ser.

São confiáveis e não gostam de chefes autoritários ou ríspidos dado a sua natureza sensível e dócil.

Muitas vezes podem parecer instáveis e com uma grande necessidade de saber qual o seu futuro na empresa em

que estão.

Como têm muitos receios, podem por por vezes sentir alguma insegurança ou

um espírito de dificuldade em se adaptarem.

Precisam de sentir no trabalho uma família, em que as relações são de afeto.

Por vezes é necessário vencerem alguma timidez e vergonha para que possam de alguma forma chegar mais longe nos objetivos.

São esforçados mas têm que

ser tratados com alguma atenção.

Podem amuar pois por vezes podem esconder as suas reais intenções por não se acharem dignos ou merecedores de determinada situação no trabalho.

São extremamente temperamentais e sensíveis ao ambiente à sua volta.

Escorpião

Um chefe escorpião poderá ser um chefe que sai sem dizer a que horas volta. Ele gosta de manter no ar um certo mistério, o que faz com que toda a equipa nunca saiba com o que pode

contar.

São, no entanto, chefes dedicados e bastante sensíveis.

Para ele as mudanças não assustam ainda que tenha uma natureza bastante sensível, não hesitará em reformular a

empresa sempre que necessário.

As palavras dele serão suaves mas com muita determinação no que quer.

Não lhe tente fazer frente ou esconder nada.

Não se assuste com os seus silêncios que por vezes podem espelhar alguma frieza.

Ainda que possa parecer desligado ele vai estar atento a tudo.

É um chefe que não descansa até conseguir tudo aquilo que precisa, tendo uma resistência e uma força muito superior ao que aparenta.

Ele irá defender com unhas e dentes o

que acredita e nunca deixará nada por dizer ou até mais tarde em forma de vingança mostrar.

Este será um chefe que nunca irá conhecer completamente.

O empregado do signo de escorpião

O empregado escorpião será alguém que pode ferver em pouca água.

Nem sempre as suas palavras serão diretas, mas as suas vontades serão bem claras.

Falamos de um empregado que sabe o que quer, que assume os seus erros e que é muito verdadeiro perante as suas

necessidades.

Pode no entanto não ser bem entendido e parecer ausente.

Precisa de liberdade para agir, no entanto ainda que destemido, os seus timings são bem próprios. Não espere encontrar

alguém apressado no que faz ou superficial no que diz.

São perseverantes, sérios e exigem um enorme respeito dentro da equipa.

São perspicazes e facilmente apanham críticas que lhe sejam feitas em surdina.

O facto de serem extremamente verdadeiros com eles

mesmos, faz com que lutem pelo que querem sem o medo de recomeçarem.

Peixes

O chefe peixes é um chefe dedicado e preocupado com as necessidades dos que trabalham para ele.

Ainda que muitas vezes prefira estar sozinho é bastante compreensivo à cerca das necessidades das pessoas com quem trabalha.

Pode ter dificuldade muitas vezes em ser rígido nas palavras. Mandar não é o seu forte. Muitas vezes até dizer aquilo que precisam é difícil, podem

fazer muitos rodeios e facilitar demasiado a vida dos seus colaboradores.

Prefere assumir mais responsabilidades do que ter de prejudicar ou exigir sobretudo daqueles funcionários que

possam ser mais sensíveis ou estar a passar por momentos mais delicados.

São excelentes realizadores e produtores.

Sao os que pensam em tudo e fazem caridade. São os maestros. Aqueles que querem ajudar e servir.

Serão aqueles que irão escutar de forma sincera toda a equipa e que rapidamente poderão querer ajudar.

Serão cautelosos e discretos.

O empregado do signo de Peixes

Ter alguém ou um empregado do signo de peixes é estar à espera de encontrar a cada dia uma pessoa diferente.

Regidos pela natureza muitas vezes instável da água, A sua natureza

pode ser a de quem sonha para chegar a um patamar melhor, mas simultaneamente aquele que se queixa em prol de não ver os seus sonhos alcançáveis.

São pessoas que tentarão não ferir os parceiros e colegas de trabalho e com valores bem definidos.

Podem sentir-se também

muitas vezes incompreendidos por poderem ter alguma dificuldade em dizer que não.

Não são fáceis de ser compreendidos pois também podem ser pessoas com muitas dúvidas e confusões internas acerca daquilo que querem e que tem como objetivos.

São reservados e com uma calma aparente. Nunca se sabe o que se passa no seu mundo e nas suas tantas

ideias.

Regidos por neptuno são sonhadores mas bastante retraídos no plano da matéria.

São excelentes criativos dada a sua imaginação. Daí muitas vezes trabalharem em áreas de artes, escrita, música, são tamém excelentes professores ou curadores.

No entanto, são por vezes um pouco distraídos E nem sempre têm energia física necessária.

Poderão não ligar bem com a falta de elogio ou com o facto de serem repreendidos.

Já podem ter passado por trabalhos em que foram maltratados, e a sua natureza super sensível poderá temer que o mesmo aconteça.

Não são competitivos por isso nunca ameaçarão outros elementos da equipa.

Alexandra Ramos Duarte

