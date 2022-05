Veja no Sapo Zen o vídeo sobre o tema

Gémeos

Os chefes gémeos serão provavelmente chefes que não permanecem quietos e em que as palavras e os movimentos farão parte da sua personalidade.

Se não estiver preparado e com o mesmo jogo de cintura que ele, possivelmente entrarão em choque.

Dono de um enorme jogo de

cintura, será vê-lo num entra e sai constante pela necessidade que tem de liberdade no que faz.

Pela sua natureza mercuriana estará sempre cheio de ideias e de argumentos lógicos para desenvolver o seu negócio.

Não exigirá grandes restrições, pois sendo um signo de ar, precisa de

sentir liberdade de movimentos e de pensamentos.

Apreciará uma boa conversa e pessoas

com novos pontos de vista.

Para ele tudo se consegue e para isso sempre dará um jeito.

Muito inteligente e com grande poder de persuasão facilmente ajudarão a ligar toda a equipa ao mundo, a novos projetos e sonhos. Para ele não há limites ou fronteiras.

O empregado nativo de Gémeos:

O empregado gémeos é alguém que cativará todos à sua volta.

É esperto, aprende rapidamente e tem sempre um meio diferente de fazer as coisas.

É jovial e independente.

É agitado na busca de novas soluções, adapta-se facilmente e é alguém certamente muito

versátil.

Tomam decisões instantâneas e rápidas pois não gostam de rotinas e são mais livres e com melhores resultados quando têm liberdade.

Têm múltiplos talentos e possuem o dom da oratória, o que os faz convencer e vender as suas ideias como ninguém.

O facto de ter uma natureza mercuriana faz deles excelentes aconselhadores e negociadores.

São também alegres e com 1000 ideias.

Balança

O chefe balança será alguém honesto, justo e sempre preocupados com os outros.

Precisa de reunir opiniões consensuais e que de algum modo desempenha uma função equilibradora e muito respeitadora da personalidade, dos talentos e das capacidades das

pessoas com quem trabalha.

Tem dificuldade em optar, tomar decisões ou em ter que

escolher entre 2 pessoas.

É um chefe que despede promovendo ou na medida em que tem muita

dificuldade em vincar uma oposição ou ter que ser mais rígido.

Pode ter dificuldade em estabelecer limites e em fazer valer a sua vontade.

A sua natureza gentil e de boa ouvinte, fazem dele um chefe amistoso e muito respeitador.

Para ele o ambiente de trabalho deve ser sereno

e descontraído.O empregado do signo de Balança

O empregado de balança não gosta de pressão.

Um ambiente pesado ou onde não haja harmonia será um meio do qual ele fugirá.

A sua natureza sensível faz com que se sinta ferido com maus tratos ou com ordens impostas de forma fria ou impositiva.

Podem, por vezes, parecer pessoas

sem personalidade, mas serão pessoas que não se envolveram em brigas ou guerras. Eles simplesmente querem ficar no seu canto a cumprir as ordens que lhes foram dadas.

Não gostam de gritos e serão extremamente disponíveis sempre que eles sintam empatia com outra pessoa.

Não espere que sejam eles a tomar decisões pois funcionarão melhor

cumprindo a lista de tarefas que lhes foi dada.

A sua enorme sensibilidade pode fazer com que se dediquem a causas, ao direito ou tudo o que toque uma natureza venusiana ligada às

formas, a arte ou a natureza.

Aquário

Um chefe aquariano será um chefe livre, revolucionário e com novas ideias. Não admite seguir o caminho seguido por anteriores chefes. Ele quer ser único e original no que faz.

Ainda que possa por vezes ser distraído ou esquecido, a sua maturidade faz com que não goste de ser corrigido ou criticado.

São chefes pensadores, progressistas e que vão além do comumente feito.

Não gostam de invasões na sua privacidade.

Esperará que você dê o seu melhor. Não admite desonestidade por ser um homem de valores e de causas.

Não gosta de imaturidade ou falta de ética profissional.

É paciente e controlado.

O empregado do signo de Aquário:

O empregado aquariano será um empregado sempre pronto a ajudar e com uma enorme gratidão por quem o ajudou a chegar ao lugar em que está.

No entanto muitas vezes mostra

uma natureza fria, desprendida e desligada.

É alguém que vai trazer várias visões e soluções ao seu negócio.

Não são pessoas dadas a grandes abraços, no entanto estarão lá sempre que for preciso.

São pessoas dedicadas às amizades e acima de tudo trabalhadores bastante

profissionais e dedicados.

Não gosta de pressão, gosta de pensar pela sua cabeça

Alexandra Ramos Duarte

#astrologiasemtabus

