- Principais caraterísticas dos nativos de Aquário:

- Idealistas, visionários, defendem causas e procuram fazer do mundo um lugar melhor;

- Muito originais, excêntricos, podem ser rebeldes, desafiam as normas, questionam as regras, porque veem mais além;

- Têm uma forte consciência de que somos parte de algo maior;

- São pessoas livres e que precisam que a sua liberdade seja respeitada;

- Defendem a igualdade e procuram que todos tenham oportunidades;

- Muito criativos, encontram ideias e soluções que os outros não veem;

- A sua mente está sempre em busca de novas aprendizagens.

- Planeta regente: Úrano, que é o planeta das mudanças.

- Faz com que tenham uma personalidade imprevisível, original, forte, muito criativa.

- Normalmente estas pessoas gostam das novas tecnologias são sempre os primeiros a explorar novos recursos, graças também à influência de Úrano, que rege estas inovações da tecnologia.

- Elemento: Ar, que está ligado ao pensamento, à comunicação e liberdade.

- Faz com que sejam pessoas com uma mente muito ativa e rápida, que têm facilidade em expressar as suas ideias e que precisam de estar em contacto com outras pessoas. Procuram sempre partilhar informação, aprender e ensinar. Há muitas pessoas deste signo que estão na área da comunicação.

- Famosos do signo Aquário:

- Marco Paulo, Daniel Oliveira, Simone de Oliveira, Toy, Cristiano Ronaldo, José Raposo, Helena Isabel, Bruno Nogueira, Luís Lourenço, Filipa Gomes.

- São pessoas que se destacam, que deixam uma marca muito pessoal em tudo o que fazem. Aquário é este signo que traz ao mundo a originalidade, que mostra que o ser humano é muito mais capaz do que imagina.

- O homem Aquário tem um espírito rebelde, é original e independente.

- Pode ter dotes para a liderança, mas segue o seu próprio caminho. Destaca-se dos outros, age de acordo com o seu instinto, tem uma grande necessidade de liberdade, precisa que respeitem o seu espaço e que lhe deem tempo.

- A mulher Aquário é mais ligada à família que o homem deste signo. É muito protetora dos seus e tem uma grande preocupação com os outros. Muitas vezes faz voluntariado, abraça causas sociais, é muito livre e defende a liberdade dos outros. Pode ser original na maneira de vestir, na forma como comunica. Evita criticar os outros, procura compreender e aceitar sem julgar.

- A criança Aquário tem uma imaginação muito fértil, é muito sonhadora, criativa, precisa de estímulos mentais, adora aprender sempre mais. Tende a questionar as regras que lhe impõem, precisa que lhe expliquem porque é que as coisas são como são, tem facilidade em falar com os adultos e compreender o que lhe dizem. Pode ser tímida e viver no seu mundo de sonho, precisa de ser encorajada a mostrar o que lhe vai no coração.

- Cristal protetor do signo: Sodalite, que é o cristal da comunicação.

- Ajuda a ter clareza mental, favorece o raciocínio lógico.

- Ajuda a ter concentração, foco nas metas.

- É muito bom para os estudantes e para todas as pessoas que desejam ter sucesso no trabalho e que têm uma vida muito ativa.

- Ajuda a combater o stress porque dá maior capacidade de concentração no que é importante, ajuda a estar focado nos objetivos

- Este cristal também transmite equilíbrio e paz interior.

- Cor do signo: Verde-claro - é a cor da cura e da saúde.

- Representa a sua esperança num mundo melhor e acentua a sua capacidade de ajudar os outros.

- Ajuda a ter equilíbrio emocional, é uma cor que transmite paz

- É muito favorável para quem está a superar um desgosto de amor.

- Incensos bons para este signo:

- Eucalipto, que purifica as energias;

- Rosa branca, que transmite paz e equilíbrio.

- Dia da semana mais favorável: sábado

É o dia regido por Saturno, que era o planeta regente de Aquário antes de Úrano ser descoberto. Úrano só foi descoberto mais tarde, em 1781. O sábado ajuda os nativos de Aquário a terem poder de concentração. É um bom dia para definirem objetivos, para organizarem o seu dia a dia.

- Flor do signo: jarro

- Simboliza a comunicação e a recetividade. O jarro tem uma forma original, diferente das outras flores, e representa a originalidade deste signo

- Dica de proteção energética para Aquário:

- É um signo de Ar e beneficia ao limpar regularmente a energia da sua casa queimando um pouco de alecrim seco e defumando toda a casa.

- Como é um signo ligado à comunicação, pode precisar de desbloquear a sua energia com regularidade e por isso pode ser muito benéfico para ele fazer reiki, para alinhar os seus chacras e ter mais equilíbrio.

- Santo protetor do signo: São Paulo, que foi um dos principais discípulos de Jesus e que espalhou a Palavra de Deus. Representa o dom da comunicação que têm os nativos de Aquário, e o seu espírito missionário. Ajuda-os a transmitirem aos outros os seus conhecimentos para os ajudarem. São Paulo ajuda Aquário a ter horizontes mais amplos, a ver mais além.

- Anjo protetor do signo: Uriel, cujo nome significa “Deus é a minha luz”.

- Este anjo tem na mão a chama sagrada, que representa o fogo de Deus. Arcanjo da sabedoria, da iluminação, da Luz Divina, dá-lhes proteção Divina, bondade, generosidade e sabedoria para ouvirem a sua intuição e agirem da forma que é mais benéfica para todos. O melhor dia para contactar este anjo é a sexta-feira, a qualquer hora, mas também pode pedir-lhe ajuda sempre que precisar. Pode acender uma vela de cor vermelha ou laranja, que são as cores associadas a Uriel.

Oração ao Arcanjo Uriel

Arcanjo Uriel,

Tu que és portador da Chama Divina,

eleva o meu espírito

para que eu possa evoluir

e estar em sintonia com todas as coisas

do Céu e da Terra.

Ámen.