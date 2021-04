Nascidos entre 21 de Abril e 21 de Maio Elemento Terra Regido por Vénus

Estamos a falar de pessoas extremamente sólidas, estáveis e equilibradas. São donos de um enorme auto-controle.

O nativo de touro é persistente e consistente. Não gosta de fazer nada de forma superficial. Aprofunda-se e encara as coisas de uma forma muito séria. A sua necessidade de realização é enorme, mas sempre com solidez. Tudo o que faz, tem que ter cabeça tronco e membros. O que constrói é de uma forma sólida, com carácter de permanência, pois constrói lenta e consistentemente.

Normalmente os nativos de touro são muito centrados e vivem a vida no seu ritmo próprio, não permitindo a interferência dos outros na sua maneira de ser e de estar. Não são nada permeáveis a influências externas. Têm o seu certo e errado, tão bem definidos que não adianta querer influenciá-los. Eles vivem dentro da sua verdade , coerência e da sua escala de valores. Apresentam uma enorme dificuldade em fazerem concessões. Nunca espere ver um nativo de touro a fazer uma coisa que vá contra os seus princípios.

Há quem os chame de obstinados… parece impossível!!! São apenas pacientes e presos às suas convicções. Além disto, o que se propõem a conseguir é mesmo para conseguir, mesmo que seja ir à pé até a lua. Ele vai arranjar maneira de construir uma estrada até lá.

Os nativos de touro raramente se irritam, e são capazes de aguentar situações até um limite quase impossível, sem que nada lhes faça mossa. Até que um dia, uma pequena gotinha, faz o caldo entornar completamente e aí ninguém o trava – ele é mesmo um touro bravo!!! Neste caso é melhor sair da frente, de baixo, do lado… bem simplesmente desapareça… Será que sabe ficar transparente? Então tente, e, é melhor para a sua saúde que consiga. Ele não destrói apenas, ele é simplesmente demolidor!

Mas, até nos seus ataques eles são previsíveis, pois se estiver atento, vai ver que a situação que originou a irritação só poderia levá-lo a fazer aquilo mesmo. As suas reacções fazem sempre sentido, e se você conhecê-lo bem vai ter certeza que sim.

Gostam imenso de conquistar, mas não gostam de andar à caça. Preferem que venham até eles. A caça é que tem que mostrar o que vale, e se lhes agradar,irão lançar-se ao ataque.

Nunca se atiram de cabeça num relacionamento, mas quando chegam à conclusão de que é mesmo por ali, são capazes de viver um grande romance, com muita ternura pelo meio. Aliás, o homem de touro, normalmente surpreende pois pode ter um lado bastante romântico. Não podemos esquecer que tem um temperamento muito sensual, e que o amor ocupa um lugar muito importante na sua vida.

A nativa de touro é menos desconfiada do que o homem do mesmo signo, mas na sua faceta mais negativa pode tornar-se rancorosa, vingativa e com grandes amuos – haja paciência!!!

Adora rituais e hábitos que cultiva solenemente, e é sólida, simples e directa.

E se alguém disser que são possessivas e ciumentas… bem… tenho mesmo que concordar.

Podemos encontrar uma nativa de touro o mais dedicada possível ao seu amor, ao seu eleito, ou aquela que pode ser mais liberal, sedutora e conquistadora, mas que um dia acaba por optar por construir uma estrutura familiar muito sólida (solidez é a palavra chave quando falamos dos nativos de touro, não esqueça!) No entanto, em ambos os tipos, elas não podem passar sem um parceiro. É vital para a sua realização.

Para terminar, convém lembrarmos que os nativos de touro têm um enorme gosto pela vida e pelo que ela pode oferecer de bom e desfrutável.

É caso para se dizer:

- Eh Touro lindo!!!

Heloisa Miranda