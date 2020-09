Touro X Balança (Terra X Ar)

Apesar de ambos serem regidos por Vénus estes dois não aprenderam a ler pela mesma cartilha!!!! Um vive pala carne e o outro pelo espírito. Enquanto o Touro é palpável, realista, o nativo de Balança é abstracto, aliás, como os demais signos do seu elemento. Os signos do elemento ar precisam de voar. Deixem os Gémeos, Balanças e aquarianos voarem à sua vontade pois precisam disso como do ar que respiram.

O Touro irá agir, irá materializar enquanto o Balança vai estabelecer conceitos e pensar.

No entanto podem levar qualquer tipo de relação em frente, principalmente porque os nativos de Touro costumam ser bastante compreensivos e para os Balanças a inteligência consiste basicamente em compreensão.

O nativo de Touro saberá apreciar a afectividade do nativo de Balança.

Touro X Escorpião (Terra X Água)

É o caso clássico da atracção entre opostos.

Afectivamente a relação será muito baseada na sensualidade e sexualidade. O nativo de Touro ficará completamente rendido ao Escorpião, e muito preso ao prazer e ao desafio que ele representa. No entanto a brincadeira pode sair-lhe cara... uma relação com um Escorpião pode deixar marcas mais difíceis de se apagar do que uma tatuagem.

Um ponto, porém, pode ficar assente: apesar de gostar muito que as pessoas ajam e reajam como ele quer, o nativo de Escorpião vai no fundo admirar a maneira firme de ser do taurino, que não se deixa influenciar pelos outros. O Escorpião vai respeitar a sua personalidade bem vincada, mesmo que esta lhe dê luta (afinal ele gosta de uma boa batalha!).

Em todos os demais aspectos da vida será uma relação complementar e que pode ser muito agradável para ambos.

Touro X Sagitário ( Terra X Fogo)

Nesta relação tudo pode dar muito certo ou muito errado. Eles precisam mesmo de acertar os ponteiros...

Ambos têm o mesmo gosto pela vida mas podem querer viver este amor em timings muito diferentes. Enquanto os sagitarianos irão atirar-se mais de cabeça na vida, os nativos de Touro irão agarrar-se mais a ela. Para os taurinos a vida terá mais graça se for vivida sem excessos e com as coisas mais planeadas.

O equilibrado taurino pode achar o nativo de Sagitário um pouco intempestivo e um pouco inconsequente o que não lhe transmitirá muita segurança.

Touro X Capricórnio ( Terra X Terra)

Bem, é claro que existe imensa afinidade entre signos do mesmo elemento.

No trabalho a relação poderá ser extremamente proveitosa.

Na vida a dois as coisas também poderão funcionar muito bem pois ambos têm o mesmo gosto pela estabilidade, por tudo o que lhes parece perene, e dão muito valor ao aspecto material da vida pelo que isso possa representar como um ponto de segurança.

Planeamento e constância são palavras chave para ambos.

É uma relação que pode dar muito mais certo se for realizada numa fase mais madura da vida de ambos.

Touro X Aquário ( Terra X Ar)

O taurino pode ser a pessoa ideal para concretizar aquilo que o aquariano projecta e sonha. O aquariano pode sonhar em construir castelos no ar, mas o taurino poderá com certeza construí-los bem assentes na terra e muito concretos.

É como se o Touro fosse dar o lado concreto que o aéreo aquariano não tem.

Costumam ser relações de amizade muito boas.

No amor poderá ser mais complicado pois o nativo de Touro poderá tornar-se muito possessivo para o necessariamente livre aquariano. O nativo de Touro tem necessidade de criar raízes, e de prender com estas suas raízes, só que o aquariano tem pavor de se sentir preso ou limitado por quem ou o que quer que seja.

Só vai mesmo dar certo se o Touro souber controlar qualquer tipo de tendência a ser possessivo. Um aquariano nem em sonhos pode sentir-se preso e limitado por mais “presos” que estejam a alguém. Precisam de espaço para serem deles próprios.

Touro X Peixes ( Terra X Água)

É uma relação complementar, aliás profundamente complementar.

No amor será muito profunda, com laços muito fortes, raízes que os ligarão de forma inequívoca. Serão muito sensuais e afectivos.

O nativo de Touro irá dar mais consistência ao pisciano e ao seu mundo... líquido. Poderá deixá-lo nadar, mas impedirá que ele nade perdido. Aliás, muitas vezes os nativos de Peixes gostam muito de nadar em mares profundos ou de aventurar-se pelo mar alto... mas se puderem gostam de ter uma corda que os prenda a terra firme.

No trabalho o Touro irá organizar e evitar que o pisciano divague muito. Sem dúvida nenhuma a força realizadora do Touro irá favorecer imenso o nativo de Peixes.

Heloisa Miranda