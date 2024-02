Imponente, grandioso, poderoso e potencialmente violento, o Dragão é o animal do Horóscopo Chinês que não passa despercebido. As pessoas que nasceram num Ano do Dragão são geralmente carismáticas e têm uma presença que se distingue, por mais discretas que procurem ser. Neste ano esperam-se eventos intensos, que podem ser dramáticos e disruptivos, destruindo ordens que estavam estabelecidas, mas abrindo caminho para que algo novo, mais forte e mais saudável, seja construído em seu lugar. O Dragão não teme correr riscos e desafia a sorte. Diz-se que os seus nativos são abençoados pelo Destino, sendo recompensados pela sua audácia.

No Zodíaco Ocidental, o signo Carneiro é aquele que tem maiores semelhanças com o Dragão.

Os Chineses consideram que o Dragão representa o poder imperial, o que faz com que seja uma figura especialmente poderosa. Por esse motivo, os acontecimentos que tiverem lugar num Ano do Dragão tendem a ser marcantes e trazem boas perspetivas de vitória. Importa ter mão firme e avaliar os riscos, porém, pois este ano pode trazer alguns contratempos inesperados.

Especialmente voltado para o poder, para questões financeiras e para a vida material, o Ano do Dragão também pode ser favorável a nível afetivo, mas acentua a intensidade e, por isso, pode trazer algum tumulto.

Um relacionamento que inicie em 2024 será muito apaixonado e ardente, mas pode ser um pouco explosivo. Da mesma forma, os casamentos que se realizem neste ano prometem muita vivacidade e paixão, mas alertam para a importância de cultivar a paciência e saber ouvir o outro, procurando manter a calma e evitar os conflitos.

O Elemento Madeira oferece oportunidades de crescimento e expansão.

O Elemento Madeira está associado à energia da construção e permite a edificação de estruturas sólidas e saudáveis. Por esse motivo, o Ano do Dragão de Madeira é bastante favorável ao estudo, ao crescimento e ao desenvolvimento de tudo o que visa a formação de boas bases. As crianças nascidas no Ano do Dragão de Madeira terão uma personalidade forte, muito aventureira e curiosa, interessada pelo saber e que confia no seu instinto, mas procura adquirir conhecimentos que lhe permitam agir de forma consciente e informada.

O melhor de 2024:

- O Ano do Dragão de Madeira favorece a iniciativa individual. Este é um bom ano para definir metas e para apostar na sua concretização.

- Avance com as suas ideias, depois de avaliar devidamente os riscos que pode correr.

- Seja empenhado e ativo, este ano vai ajudá-lo a avançar em todas as áreas.

As cores da sorte são o vermelho e o branco.

Os números da sorte são 1, 5 e 9.

Tenha atenção!

Evite o orgulho, pois ele pode enfraquecer as suas ações, deixando-o vulnerável. Seja mais ponderado e prudente, já que esta energia estimula a impulsividade e ela pode trazer erros que seriam facilmente evitáveis.

Procure desenvolver a humildade e não aja movido pelo ego. Tome consciência do impacto das suas ações sobre os outros e privilegie sempre o respeito.

Outubro pode ser um mês mais tenso, que irá trazer alguns desafios acrescidos e no qual será mais difícil conseguir avançar.

Previsões 2024 para todos os signos chineses

Rato

Este ano é favorável para si, ajudando-o especialmente no domínio profissional. Aplique-se com zelo e empenho na concretização das suas metas, será mais facilmente notado e recompensado. O amor evoluirá de forma rápida.

Boi

Concentre a sua energia na concretização daquilo que ambiciona e procure dosear a sua impulsividade, não se deixando influenciar pelas circunstâncias. Evite as atitudes explosivas. No amor, descubra novas facetas do seu par na intimidade e dê a conhecer as suas fantasias mais secretas.

Tigre

Embora este ano seja desafiante, ele dá-lhe boas oportunidades inesperadas e pode ajudá-lo a avançar para além daquilo que julgava ser possível. Se tem negócios, eles estão especialmente favorecidos. A vida sexual será bastante ardente.

Coelho

Desenvolva o respeito e a tolerância em relação a quem pensa de forma diferente, pois este ano pode confrontá-lo com algumas divergências de opinião que podem assumir uma grande importância, tanto na vida profissional como na esfera afetiva.

Dragão

Terá sorte em todas as áreas, sendo um ótimo ano para apostar na sua expansão profissional. Se deseja trabalhar por conta própria ou mudar de carreira, é uma boa altura para fazê-lo. A vida amorosa será animada e intensa.

Serpente

Procure ser mais extrovertido e expansivo na forma como manifesta as suas ideias e sentimentos. Este ano irá ajudá-lo a dar-se a conhecer aos outros, o que pode permitir que se abram novas portas na sua vida a todos os níveis.

Cavalo

Pode sentir-se desafiado pelas circunstâncias e pelas pessoas que o rodeiam, pois este ano tende a apresentar-lhe alguns contratempos que o obrigam a ser mais flexível. Evite querer impor a sua vontade. A sua necessidade de liberdade está ainda mais acentuada, tenha cuidado para não perder aquilo que tem.

Cabra

Terá de conciliar aquilo que lhe parece ser muito distinto: este ano vai apelar à sua capacidade de fazer cedências e estabelecer ligações, fortalecendo a união e corrigindo desequilíbrios. Avalie primeiro as situações, evite reagir a quente. Os seus sentimentos estão exaltados, não se deixe arrastar por eles.

Macaco

A sua força e a sua alegria serão postas em evidência e contribuirão para que se destaque. Pode ter um importante reconhecimento profissional ou receber uma proposta de trabalho. No amor, aqueles que estão solteiros podem viver um ano de aventuras intensas e divertidas.

Galo

Está favorecido e sentir-se-á naturalmente motivado para perseguir os seus sonhos, sendo estimulado pelos desafios. Controle a tendência para o autoritarismo, não permita que o orgulho fale mais alto do que deve.

Cão

Cuide bem do seu equilíbrio mental e procure organizar as suas ações de forma a estar apto a fazer mudanças de última hora. A energia do Dragão de Madeira traz-lhe desafios acrescidos e irá requerer uma boa capacidade de adaptação.

Porco

Desfrute da companhia de pessoas que irão trazer novos estímulos à sua vida, pois este ano será muito favorável para os novos contactos e para dinamizar a sua vida social. Através dela podem surgir boas perspetivas também a nível profissional e no campo amoroso.