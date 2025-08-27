De acordo com a personalidade de cada signo do Zodíaco, saiba quais são os traços que caraterizam a sua maneira de agir perante uma relação que terminou!

Lembre-se sempre que o signo do Zodíaco é apenas um dos traços que carateriza a personalidade de uma pessoa. Apesar de revelar a forma como a pessoa se sente, a sua essência, e mostrar a maneira como lida com as situações, a influência de outros elementos do Mapa Astral - nomeadamente o ascendente, o signo lunar, o signo onde está Vénus e Marte - é determinante também no que diz respeito à personalidade de um ex. Portanto, esta descrição é geral e abrangente; se não se identifica com ela ou não revê nela os traços de um(a) ex-companheiro(a), outros aspetos do Mapa Astral fazem com que a pessoa aja de maneira diferente.

Carneiro

Há que ter em conta quem terminou a relação. Se foi Carneiro, assumirá uma postura desligada e descontraída, convidando até a outra pessoa para tomar um copo ao fim do dia se não tiver companhia para o fazer nesse dia. Manterá uma alegre camaradagem com a outra pessoa, mas ao ser apresentado a um novo amor de um ex-companheiro fará questão de recordar um ou outro episódio empolgante que viveram juntos... por uma questão de marcar o território que já foi seu. Se, pelo contrário, Carneiro foi a pessoa deixada, não deixará de manifestar comentários desagradáveis a propósito do ex, podendo até dizer-lhe umas quantas verdades frente a frente, caso a ocasião assim o permita. Em qualquer dos casos, Carneiro fará questão de estar sempre deslumbrante quando se encontrar com o seu ex, mostrando de uma forma subtil - mas muuuuito clara - que a outra pessoa ficou a perder.

Touro

Este é um dos signos que mais dificilmente se transforma num ex porque, como Touro assume um compromisso para toda a vida, irá ao limite para o preservar, não aceitando de forma alguma o final de uma relação. Como é um signo possessivo, considera que a pessoa que um dia foi sua assim será para toda a vida. E, porque tem uma enorme necessidade de segurança, raramente toma a decisão de terminar uma relação, mesmo que não se sinta feliz. Para este signo a família, o casamento e a união são valores sagrados, que importa preservar acima de tudo. Se decide pôr fim a uma relação, ou se a outra pessoa o faz, porém, assume uma postura fria, aparentando que nada o perturba, não deixando transparecer qualquer fragilidade. Ainda que se mantenha emocionalmente distante do seu ex, entra várias vezes em contacto com ele para lhe lembrar do dinheiro que este lhe deve, dos presentes que lhe ofereceu, dos eletrodomésticos que comprou... Os bens materiais são um pretexto a que Touro muitas vezes recorre para retaliar pelo fim da relação porque, bem dentro de si, jamais perdoa a pessoa que o deixou.

Gémeos

Este é um signo que, apesar de ser muito descontraído, tem dificuldade em lidar com o fim de uma relação. Na verdade, dentro da cabeça de um nativo de Gémeos há e haverá sempre muitas dúvidas, o que faz com que seja possível haver várias reaproximações, especialmente se foi Gémeos a terminar a relação. Alegará que não tinha a certeza, que se sentiu pressionado, que os seus sentimentos mudaram... até que haja uma próxima crise de identidade emocional. Este signo, em traços gerais, prima pela habilidade verbal e pela sua língua afiada, e por isso é frequente ouvir um nativo de Gémeos tecer comentários menos simpáticos em relação a um ex, deixando até escapar um ou outro segredo mais ou menos escabroso em relação à pessoa...

Caranguejo

Este é outro dos signos que, a não ser que haja traços dissonantes no seu Mapa Astral, tem uma profunda dificuldade em pôr fim a uma relação. Um ex do signo Caranguejo precisa de anos, várias sessões de terapia, caixas e caixas de lenços de papel, dezenas de embalagens de gelado e um ou dois casos amorosos para aceitar que um relacionamento chegou ao fim. Porque desenvolve uma profunda conexão emocional com as pessoas com quem se envolve num compromisso amoroso, tem muita dificuldade em lidar com o fim de uma relação. Revê longamente as fotos que tiraram juntos, as mensagens trocadas, os presentes que recebeu. Desabafará durante horas a fio nos braços das pessoas que lhe são mais chegadas e, nos momentos em que se encontra sozinho a contemplar o céu estrelado, é provável que envie uma mensagem romântica à outra pessoa, na tentativa de uma reaproximação. Se foi ele a terminar, porém, manter-se-á distante, até porque provavelmente só terminou porque estava apaixonado por outra pessoa.

Leão

O nativo deste signo é leal e quando se apaixona assume um compromisso com convicção, procurando preservá-lo tanto quanto lhe é possível. Ainda assim, não permite que ninguém passe por cima da sua dignidade e por isso pode optar por terminar um relacionamento, por mais que lhe custe. Quer seja ele a terminar, ou a outra pessoa, a sua postura é a mesma: mostra-se sempre imperturbável, gelado, extremamente prático nas questões que precisam de ser discutidas como eventuais partilhas ou guardas de filhos, mas não deixará de ser ele a ditar as regras, e não se poupará a um ou outro exagero no que diz respeito aos seus direitos. Provavelmente mudará de penteado e até de visual, fazendo questão de se mostrar melhor do que nunca, e inundará as suas páginas nas redes sociais com fotos em lugares paradisíacos e selfies dignas de uma estrela de cinema. "Thank you, next"... trauteia baixinho.

Virgem

Este é o ex de quem pouco se ouve falar, e a verdade é que muitas vezes os amigos só se apercebem que o relacionamento terminou ao fim de largos meses. Se foi ele a terminar a relação, enumerará a lista de razões práticas que o levaram a tomar essa decisão, mostrando que antes de fazê-lo analisou pausadamente os prós e contras de qualquer atitude. Se a outra pessoa terminou com ele, será ainda mais reservado e provavelmente nunca chegará a contar a ninguém aquilo que realmente ditou o fim da relação. O ex de signo Virgem tende a agir de forma racional e elimina rapidamente o contacto da outra pessoa, apagando-a das redes sociais e retirando de sua casa tudo o que possa lembrar-lhe a passagem dela pela sua vida. Passará mais tempo sozinho, a ler, a ver filmes, em contacto com a Natureza, e é bastante provável que faça uma viagem sozinho, ligada de algum modo à espiritualidade, ou que comece a fazer uma pós-graduação, investindo nos estudos.

Balança

Balança não gosta de pôr fim a um relacionamento porque não suporta a ideia de magoar alguém. No entanto, precisa de ter harmonia na sua vida e por isso porá fim a uma relação se sentir que ela já não tem significado. Conversará de forma serena e ponderada com o seu par, procurando uma forma diplomática e delicada para terminar a relação. Assim que esse passo é dado, sente que saiu um enorme peso de cima dos seus ombros e não hesita em telefonar ao seu melhor amigo para lhe contar como correu. Quando é a outra pessoa que termina a relação, Balança sente-se muito confuso e instável, ainda que procure manter uma aparência impávida e serena até estar sozinho. A primeira coisa que faz é telefonar ao seu melhor amigo, pois precisa de alguém com quem possa desabafar. O ex-Balança procura manter uma boa relação com a outra pessoa, procurando que haja sempre respeito mútuo e, com o passar do tempo, pode até cultivar uma amizade cúmplice com o seu ex-companheiro - afinal de contas, quem é que o conhece melhor? Não deixa de se aprumar quando há um encontro, pois apesar de já não estar interessado na relação gosta de ser sempre visto como alguém que ninguém quer perder...

Escorpião

Este é o signo que ninguém quer ter como ex. Se foi Escorpião a terminar a relação, será implacável e dificilmente haverá uma reconciliação, pois este signo é muito dedicado a quem ama e, quando toma a decisão de avançar para uma separação, já refletiu e ponderou longamente sobre essa atitude, pelo que dificilmente será demovido dos seus intentos. Poderá, também, terminar uma relação por estar apaixonado por outra pessoa, algo que inviabiliza totalmente uma reaproximação com o ex. Quando Escorpião é a pessoa a ser deixada, arquitetará um plano de vingança em relação ao seu ex, o qual pode incluir voltar a seduzi-lo, só para ter o prazer de ser ele, desta vez, a abandoná-lo. Escorpião é possessivo e lida muito mal com a rejeição. Quando alguém o faz, essa pessoa entra diretamente para o topo da sua lista negra. Escorpião pode mostrar-se apagado durante um certo tempo, evitando partilhar o que quer que seja nas redes sociais e não respondendo às mensagens, porque precisa de tempo a sós consigo mesmo não só para limpar as feridas como também para planear a sua vingança. Em qualquer dos casos, quer seja ele a terminar ou quer seja a outra pessoa, Escorpião não deixa de seguir a outra pessoa de longe, procurando saber de todos os seus passos, quer seja através de amigos em comum, familiares, conhecidos de longa data, ou um ou outro perfil falso que ele próprio criou só para se manter a par. É que quem cai uma vez na teia de Escorpião fica para sempre preso à sua rede...

Sagitário

Em geral, e se não houver elementos dissonantes no Mapa Astral, o ex do signo Sagitário é o melhor que se pode desejar. Descontraído e folgazão, por ele manteria uma relação de amizade - bastante colorida, até - com todas as suas ex-namoradas. Aliás, é frequente que o próprio Sagitário seja melhor ex-namorado do que foi enquanto tinham uma relação, porque este signo preza a sua liberdade acima de tudo e a fidelidade nunca foi o seu forte. O ex-Sagitário assume-se como o BFF (best friend forever) da sua ex, e está sempre pronto a ajudá-la quando ela precisa de alguma coisa, desde que fique muito claro que passaram a ser amigos, porque se Sagitário pressentir, ao de leve que seja, que a outra pessoa ainda espera uma reconciliação, não hesitará em ligar o turbo e desaparecer a grande velocidade por uns tempos, até sentir que é seguro voltar sem comprometer a sua tão preciosa liberdade. Quando é ele a terminar a relação, mantém-se afastado durante algum tempo, reaparecendo quando sabe que a outra pessoa já superou o desgosto e está pronta a iniciar uma boa amizade.

Capricórnio

Este signo não lida bem com o final de um relacionamento, pois leva muito tempo a assumir um compromisso, e quando o faz procura que ele seja duradouro. Se for ele a tomar a decisão de terminar, assumirá uma postura impressionantemente fria, apresentando os factos que o levaram a tomar essa decisão como se estivesse a enumerar a lista de compras que precisa de fazer no supermercado. Se for a outra pessoa a terminara relação com ele, Capricórnio ouvirá sem verter uma lágrima e sem dizer uma palavra, podendo apenas dizer "ok". Por dentro, Capricórnio sente-se completamente devastado porque este signo procura e precisa de ter absoluta estabilidade na sua vida, sentindo-se extremamente envergonhado com o final de uma relação, como se fosse um fracasso pessoal. Preocupa-se muito com aquilo que os outros dizem, e por isso evitará fazer alarido do final da relação, continuando a agir como se nada se tivesse passado. O ex do signo Capricórnio deseja arrumar "o assunto" de forma rápida e prática, apressando-se a eliminar fotos em comum, páginas nas redes sociais, presentes recebidos e todo o tipo de memórias a dois.

Aquário

Este signo é dominado pela sua mente e tem uma forte necessidade de liberdade, pelo que facilmente optará pelo fim de uma relação que sinta que não corresponde às suas expetativas ou que já não faz sentido na sua vida. Procurará terminar de uma forma justa, prática e racional, mas não se deterá muito tempo a ouvir os queixumes da outra parte. Quando é a outra pessoa a terminar, porém, Aquário imediatamente será tomado por milhares de questões, sentindo-se confuso e perdido nos seus próprios esquemas mentais. Tentará aparentar calma e serenidade, mas assim que fica a sós telefona imediatamente para o seu terapeuta para marcar uma sessão de emergência, porque precisa que o ajudem a desenredar a complexa teia de pensamentos que avassala a sua mente. Com o tempo, o ex-Aquário procura que haja uma relação de amizade, embora não volte a permitir proximidade com a outra pessoa. Quando tem as suas ideias finalmente arrumadas e consegue compreender que o final da relação foi o melhor para ambos passa a ter uma postura descontraída em relação às pessoas com quem já teve uma relação.

Peixes

O nativo de Peixes tem dificuldade em pôr fim a um relacionamento, porque desenvolve uma profunda ligação com a outra pessoa, não só a nível físico, mas também emocional, mental e até espiritual, e por isso ressente-se profundamente com o fim dessa união. Mesmo que seja ele a optar pela separação, levará tempo a recompor-se, questionando-se frequentemente se terá tomado a decisão correta. Quando é a outra pessoa que termina a relação, o nativo de Peixes fica profundamente magoado e isso faz com que se refugie no seu mundo secreto, passando dias no sofá, embrulhado no seu cobertor preferido, a ver uma seleção de filmes românticos... que terminam mal. Provavelmente evitará falar sobre o assunto, preferindo estar só até sentir-se recomposto. Feito este luto da relação, o nativo de Peixes acaba por aceitar, embora lhe custe sempre pensar no seu ex. Lá dentro de si, continuará sempre ligado a essa pessoa...