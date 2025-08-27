Travis Kelce é, atualmente, um dos nomes mais procurados nas redes sociais e na internet após o anúncio oficial do seu noivado com Taylor Swift, um dos maiores ícones da música Pop.

O pedido de casamento surge dois anos depois da cantora e do jogador de futebol americano terem começado a namorar.

O início do romance não podia ser mais curioso. Ao saber que Taylor Swift estava solteira, Travis Kelce assistiu a um concerto da performer com o objetivo de lhe entregar em mãos uma pulseira da amizade que fez para ela (muito comum entre os fãs da cantora). Como não conseguiu, pediu a um membro da equipa de Taylor para o fazer.

Entretanto, no podcast que apresenta com o irmão, notou que gostava de conhecer a cantora. Taylor ouviu e, desde então, os dois começaram a falar. O resto é uma história a caminho do altar.

Quem é Travis Kelce?

Travis Kelce nasceu a 5 de outubro de 1989 em Westlake, Ohio, Estados Unidos. É um dos jogadores de futebol americano mais bem sucedidos da atualidade, tendo sido essencial na conquista do Super Bowl (final do campeonato) pelos Kansas City Chiefs em 2020, 2023 e 2024.

Telegénico e muito carismático, Kelce tornou-se conhecido para além das linhas do campo, tendo uma grande base de fãs que cresceu quando em 2023 assumiu o seu romance com Taylor Swift.

A adolescência e juventude de Travis Kelce

Kelce é filho de Ed e Donna Kelce. Tem um irmão mais velho, Jason Kelce, que também foi jogador de futebol americano.

A mãe trabalhava enquanto bancária e o pai era representante de fabricantes. Ambos também foram atletas - Donna praticava atletismo e Ed era jogador de futebol americano. Numa entrevista que deu em 2020 à ESPN, o pai de Travis confessou: "Diria que o talento para o desporto vem mais do lado da família da mãe".

Travis Kelce na NFL: uma carreira com altos e baixos e o apoio incondicional do irmão, Jason

Tanto Travis, como o irmão Jason, praticaram vários desportos desde muito novos, sendo que ambos eram muito competitivos.

Travis jogou na posição de quarterback no liceu, altura em que atraiu o interesses de várias universidades que de imediato quiseram-no recrutar. Acabou por escolher a Universidade de Cincinnati, também escolhida pelo irmão.

Em 2010 falhou nos testes de despiste de drogas ao testar positivo para cannabis, o que levou a que ficasse um ano suspenso. Jason acabou por interceder por este junto do treinador de maneira a convencê-lo a dar-lhe uma nova oportunidade. Em 2012 regressou aos campos e mostrou todo o seu talento.

Em 2013, Kelce foi contratado pelos Chiefs, apesar das desconfianças que ainda existiam por causa dos testes de drogas. Mais tarde, este acabou por escolher o número 87 para a sua camisola de maneira a homenagear o irmão, que nasceu em 1987.

Apesar de estreia de Travis na NFL ter sido em 2013, nesse ano fez apenas um jogo devido a uma lesão no joelho. Em 2015 foi chamado para participar no primeiro Pro Bowl, que reúne as maiores estrelas do futebol americano. Desde então, a sua carreira tem sido uma soma de sucessos (com alguns altos e baixos pelo meio).

Um verdadeiro entertainer! O lado mais extrovertido de Travis Kelce

Kelce já participou e apresentou programas de televisão e de rádio. Em 2016 foi o protagonista do programa 'Catching Kelce' e em 2022 lançou o podcast 'New Heights' com o irmão, no qual falam sobre NFL, entre outros temas.

Semanas depois de te vencido o Super Bowl em 2023, Kelce esteve no programa 'Saturday Night Live', tendo encantando os presentes com o seu charme natural e à vontade com a câmara.