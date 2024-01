CARNEIRO

A sua vida financeira goza de especial proteção na primeira metade do ano, estando favorecidas as iniciativas individuais, os projetos por conta própria e o espírito de aventura e empreendedorismo. Avance com as suas ideias e faça bom uso da sua flexibilidade e capacidade de adaptação às situações, pois poderá ter de lidar com alguns imprevistos. Atreva-se a sair da sua zona de conforto e não tenha medo de correr riscos, desde que o faça de forma calculada, informando-se devidamente com quem pode ajudá-lo a obter os melhores resultados. A nível profissional, aproveite o início do ano para mostrar o que vale, pois estará especialmente dinâmico e motivado a este nível.

A carta de Tarot que mais influencia o seu signo neste ano é o Eremita, que anuncia um período no qual irá procurar respostas dentro de si, procurando ir ao encontro do que pode trazer-lhe maior realização pessoal, ajudando-o a aproximar-se da conquista das suas metas.

TOURO

Organize bem as suas atividades para poder tirar o máximo partido deste ano, que pode trazer-lhe boas perspetivas de sucesso e a possibilidade de conquistar metas que tinha em vista há já algum tempo. A sua autoconfiança será o ponto de partida indispensável para que possa aventurar-se por territórios que não domina, e dela dependerá a sua capacidade de levar o seu barco a bom porto. A sua vida profissional iniciará, no final de maio, uma nova fase, que lhe trará muitas mudanças e que vai ajudá-lo a ter recompensas, realinhando-o com o seu propósito. Este processo irá desenrolar-se ao longo dos próximos anos, e é possível que, inicialmente, se sinta um pouco perdido e confuso. Abrace os desafios com coragem e confie na sua capacidade de resposta. A carta de Tarot que mais influencia o seu signo neste ano é a Justiça, que lembra que colhemos o resultado das nossas ações, escolhas e decisões. Procure ser justo e honesto consigo próprio e com os outros, e obterá a merecida recompensa.

GÉMEOS

Neste ano a sua vida profissional terá boas oportunidades de expansão e de alargamento de horizontes, as quais se apresentam sobretudo na segunda metade do ano. Goza de uma proteção especial neste domínio, sendo um dos signos mais favorecidos em 2024 na esfera profissional. Tenderá a evidenciar um maior amadurecimento, que se manifesta através de uma postura mais séria e responsável e, também, mais focada em ideias e projetos que o ajudem a ter estabilidade. Nem sempre conseguirá ver com clareza por onde deve seguir, mas, ao manter-se fiel a si próprio e aos seus instintos, será capaz de ultrapassar as provas e chegar mais longe. A carta de Tarot que mais influencia o seu signo neste ano é o Imperador, que anuncia um período marcado pelo seu poder de decisão e pela capacidade de afirmação pessoal. Mostre o que vale, sem ter medo nem pudor!

CARANGUEJO

Procederá aos ajustes que entender serem necessários para poder obter maiores benefícios e rentabilizar os recursos que tem ao seu dispor. A sua vida profissional tenderá a manter a estabilidade que conseguiu conquistar, sendo um ano favorável ao desenvolvimento das ideias e dos projetos que já pôs em marcha. Mais do que aventurar-se por territórios que não domina, procurará aproveitar melhor aquilo que já se encontra ao seu alcance e que já faz parte do seu dia a dia profissional, procurando aprimorar as suas competências e obter o devido reconhecimento pelo desempenho das tarefas que estão a seu cargo. No campo financeiro, pode enfrentar contratempos em agosto, sendo necessário redobrar a atenção nesse período. A carta de Tarot que mais influencia o seu signo neste ano é a Força, que representa a sua capacidade para superar todos os desafios que a vida lhe apresentar.

LEÃO

Os primeiros meses do ano favorecem a sua expansão a nível profissional, sendo provável que tenha boas oportunidades inesperadas, que lhe permitam alargar os seus horizontes e, até, aventurar-se por novas áreas. Este período favorece as mudanças e tende a ser um pouco imprevisível, mas, desde que saiba confiar nas suas aptidões e no seu potencial para fazer face aos desafios, tenderá a ser conduzido pela vida para experiências que serão bastante positivas para si. Pode ter de adotar uma nova postura face às situações, havendo uma tendência generalizada para a renovação. É possível que haja uma mudança de área profissional, caso assim o deseje. Financeiramente tenderá a manter-se estável. A carta de Tarot que mais influencia o seu signo neste ano é o Carro, que anuncia um período favorável ao progresso e ao bom desenvolvimento dos seus projetos.

VIRGEM

Pode haver mudanças importantes na sua vida profissional em 2024, as quais chegam a partir de junho. Poderá, inicialmente, sentir-se desconfortável, uma vez que é uma pessoa que preza acima de tudo a estabilidade, a segurança e a ordem, mas aquilo que a vida lhe apresentar nesta fase tenderá a ser benéfico para si, ajudando-o a reajustar o rumo que está a seguir e a ir ao encontro de algo que lhe traga maior satisfação pessoal e realização no plano profissional. Tal não significa que mude de emprego ou que perca o que já conquistou; terá, sim, de se reajustar a novas situações e de saber lidar com as circunstâncias com uma postura mais flexível e recetiva. No plano financeiro, poderá enfrentar alguns contratempos em março e abril, prepare-se para despesas inesperadas ou contas que excedem as suas expetativas. A carta de Tarot que mais influencia o seu signo neste ano é a Estrela, que lhe lembra que terá sempre proteção espiritual, sejam quais forem as circunstâncias com que tenha de lidar.

BALANÇA

Poderá sentir que há um clima mais pesado no seu dia-a-dia, quer seja por lhe serem atribuídas responsabilidades que antes não lhe competiam, quer seja porque poderá ter de lidar com mudanças no seu trabalho ou com novos colegas com quem não se sente ainda à vontade. Em qualquer dos casos, e mesmo que nenhuma dessas possibilidades ocorra, este ano será caraterizado por uma postura mais séria da sua parte em relação ao seu trabalho. Pode ambicionar ter uma posição mais vantajosa, assumindo o compromisso de se empenhar para ter uma promoção, por exemplo. Em setembro pode haver importantes mudanças, ou pode tomar conhecimento de informações que vão dar-lhe uma nova perspetiva em relação a assuntos que são fundamentais no seu trabalho. A carta de Tarot que mais influencia o seu signo neste ano é a Roda da Fortuna, que anuncia algumas reviravoltas inesperadas. Lembre-se que tudo está sempre em permanente mudança.

ESCORPIÃO

Concentre a sua energia na conquista das metas que já há algum tempo estão na sua mira, pois 2024 pode ajudá-lo a alcançá-las, desde que seja capaz de aproveitar os seus recursos da melhor forma e estar atento às oportunidades que a vida lhe apresenta. Encontrará apoio da parte de pessoas que são da sua confiança, e com quem já há algum tempo tem uma relação de lealdade, mas não deixe de manter uma postura reservada e prudente, guardando para si as ideias que ainda está a amadurecer. Em agosto pode ter alguns contratempos, nomeadamente questões relacionadas com poder e autoridade ou o confronto com alguém que se opõe às suas ideias. A carta de Tarot que mais influencia o seu signo neste ano é o Mágico, que destaca a sua capacidade de ação e a sua astúcia mental, lembrando-lhe que o poder de dar forma às suas ideias está nas suas mãos.

SAGITÁRIO

Nos primeiros meses de 2024 estará bastante dinâmico, sentindo-se motivado para avançar com as suas ideias e desenvolver novos projetos. Haverá muitas novidades no seu dia-a-dia profissional, e isso será revigorante para a sua mente, que se sente mais estimulada quando se apresentam novos desafios à sua frente. Pode tomar a decisão de avançar com um projeto por conta própria ou desenvolver uma atividade profissional em paralelo com a sua principal ocupação. No setor financeiro, explore soluções mais criativas e descubra novas formas de gerar capital. A carta de Tarot que mais influencia o seu signo neste ano é a Papisa, que destaca a importância da sua intuição para dar resposta aos vários desafios que o ano lhe apresenta. não se precipite, avalie bem as possibilidades que tem ao seu dispor antes de tomar uma decisão.

CAPRICÓRNIO

Gozará de estabilidade neste setor da sua vida, encontrando-se favorecido a este nível. Poderá sentir que há um certo atraso no desenvolvimento de situações que gostaria que evoluíssem de forma mais dinâmica, uma vez que as circunstâncias que dizem respeito à sua vida profissional e financeira tenderão a manter-se tal como estão, não havendo grandes mudanças. Procure assegurar a solidez dos seus projetos, cuidando de todos os pormenores para que nada seja deixado ao acaso. Devagar se vai ao longe, e aquilo que conquistar tenderá a ser estável e duradouro. Em abril pode ser confrontado com algumas situações mais desafiantes que impactam a sua carreira, obrigando-o a adaptar-se a fatores com os quais não contava ter de lidar, tais como uma mudança de funções, um aumento de responsabilidades, ou o regresso de um antigo chefe, por exemplo. A carta de Tarot que mais influencia o seu signo neste ano é o Sol, que anuncia um período próspero e fértil em resultados.

AQUÁRIO

Haverá alguma inconstância na sua vida financeira, sendo um ano que lhe exige uma atenção redobrada a este nível, uma vez que as situações tendem a não ser as mais favoráveis. Evite aventurar-se em negócios avultados, pois há maior risco de sofrer perdas financeiras, sendo necessário ter maior contenção de despesas. Pode ver-se limitado por circunstâncias que lhe exigem maior rigor, como o pagamento de um empréstimo ou de juros mais elevados, por exemplo. A nível profissional, organize melhor o seu tempo para conseguir dar resposta a todas as solicitações, pois será um ano exigente. A carta de Tarot que mais influencia o seu signo neste ano é o Mundo, que anuncia bons resultados para aqueles que forem capazes de manter o foco nas suas metas sem se dispersarem a meio do caminho.

PEIXES

Em 2024 a sua vida profissional tenderá a manter-se como está, pois, da sua parte, haverá uma maior preocupação com outras áreas, nomeadamente com a esfera afetiva e com a sua realização pessoal, o que faz com que, no trabalho, procure preservar a harmonia que já tem e, mesmo que não se encontre na situação profissional em que gostaria de estar, também não estará disposto a investir muita energia para mudá-la. Ainda assim, pode ser um bom ano para dar largas à imaginação, estando favorecidos os trabalhos que se relacionam com a expressão artística e que fazem uso da sua criatividade, que está em evidência neste período. A carta de Tarot que mais influencia o seu signo neste ano é o Louco, que indica que haverá alguma tendência para a dispersão, sendo necessário combater a sua instabilidade interior e as suas inseguranças para não desperdiçar as oportunidades que podem surgir.