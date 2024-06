Quem nasce entre 21 de junho e 22 de julho é nativo deste signo. Normalmente a Astrologia considera estes nativos como sendo muito ligados à família, especialmente sensíveis e emotivos. Mas a sua personalidade vai muito além destes lugares-comuns. Sendo profundamente intuitivos e sentimentais, os nativos de Caranguejo podem ser dos mais difíceis de conhecer. O que é mito? O que é realidade? Saiba tudo!

É verdade que os nativos de Caranguejo são muito afetuosos e apaixonados, adoram cuidar da família e do lar e manter por perto aqueles que amam. Normalmente são muito leais e capazes de sentir uma forte empatia com todos aqueles que sofrem.

O signo Caranguejo pertence ao Elemento Água, assim como Escorpião e Peixes. Guiado pelas suas emoções e pelo seu coração, podem ter dificuldade em integrar-se no mundo que os rodeia.

Este signo é regido pela Lua, e as fases lunares aprofundam os seus mistérios interiores e criam ondas de humor que eles próprios não conseguem controlar. Os nativos deste signo adoram ter o "seu" cantinho, um lar e laços emocionais sólidos, que lhe deem segurança. É comum que estes nativos gostem de cozinhar, porque também adoram comer, e costumam ser bons cozinheiros.

Os nativos deste signo adoram crianças e animais, e cuidam e mimam como ninguém.

No entanto, este signo tem também grandes contradições, e isso faz com que seja difícil de conhecer. Se por um lado tem uma forte perseverança e é capaz de arregaçar as mangas e fazer o que tem de ser feito, sendo autossuficiente e não dependendo de ninguém no que diz respeito aos aspetos físicos e materiais da vida, por outro lado, precisa do encorajamento e do apoio emocional dos outros. Por ser muito sentimental, tem facilidade em fazer com que os outros abram o seu coração, mas tem dificuldade em fazê-lo ele próprio, guardando bem os seus sentimentos.

Conheça 4 mitos e 4 factos sobre o signo Caranguejo que tem mesmo de saber se tem pessoas próximas deste signo:

Mito n.1 - Caranguejo não sabe defender-se porque é muito sensível

Algumas pessoas confundem a sensibilidade de Caranguejo com fragilidade, mas trata-se de coisas bem distintas.

Na verdade, os nativos de Caranguejo são extremamente resilientes, e por isso são capazes de lidar com as situações mais difíceis porque têm uma grande capacidade de resistência. Um dos seus pontos mais fortes reside na sua determinação em não desistir de algo que desejam, e a sua força mental ajuda-os a seguir em frente, por mais adversas que as circunstâncias sejam. Apesar da sua sensibilidade, eles têm uma grande força emocional que os ajuda a vencer as dificuldades.

Mito n. 2 - Caranguejo é demasiado tímido e inseguro para ser um líder

A sua perseverança dá-lhes força e poder quando se trata de lidar com a sua carreira, e como são muito intuitivos e sensíveis são capazes de usar esses dons como trunfos para vencer. Por esse motivo, são capazes de ser muito bem-sucedidos quando desejam alcançar uma meta, e tendem a atrair o sucesso e a ser bons parceiros de negócio. Costumam saber de forma intuitiva onde e quando devem investir, sabendo também como gerar riqueza e como mantê-la.

Mito n. 3 - Caranguejo só gosta de estar em casa

É verdade que Caranguejo adora estar em casa, mas isso não significa que seja um eremita. Na verdade, ele adora estar ente amigos, mas é muito sensível à reação dos outros e a pessoas que não lhe inspiram confiança. Gostam de fazer amigos e conhecer pessoas, mas preferem fazê-lo num ambiente familiar, onde se sintam seguros. Regra geral, são excelentes anfitriões e adoram receber em sua casa.

Mito n. 4 - São muito carentes e excessivamente protetores

Caranguejo é profundamente romântico e, quando se apaixona, apaixona-se perdidamente. Envolve a pessoa amada com toda a força dos seus sentimentos, o que pode ser (mal) interpretado como carência afetiva. No entanto, a verdade é que Caranguejo se defende de um compromisso, evitando-o até estar seguro daquilo que sente, e, portanto, não é uma pessoa carente. O que acontece, sim, é que a sua forma de amar e expressar amor é muito calorosa e protetora, porque eles põem as pessoas que amam acima de qualquer outra coisa.

E agora que estão esclarecidos os mitos, vamos aos factos sobre Caranguejo:

1 - Tendem a preocupar-se demasiado... com tudo

Caranguejo pode ser muito prudente e preocupa-se com quase tudo na sua vida, muitas vezes de forma exagerada. Para assegurarem que uma decisão sua os vai beneficiar não só a si próprios, como também àqueles que ama, eles ponderam muito antes de se lançarem numa decisão. Por isso, até o fazerem podem andar angustiados durante dias e até semanas, e a tendência para a preocupação excessiva manifesta-se não só em assuntos importantes como nas questões triviais do seu dia a dia. São capazes de ler a mesma mensagem vezes sem conta, procurando tirar dela inúmeros sentidos.

2 - Têm muito medo de ser rejeitados por quem amam e tendem a mudanças de humor constantes

O nativo de Caranguejo é complexo, sendo conhecido como o mais emotivo do Zodíaco - e não tem medo de o demonstrar, o que o faz ser afetuoso com o seu par e com os amigos. É muito sentimental e dá uma grande importância aos laços familiares e emocionais, receando perdê-los. Guarda as memórias como algo sagrado e tem muitas vezes como meta construir família. Quando um Caranguejo se sente magoado por algum motivo, não hesita em demonstrá-lo, o que o faz mostrar-se amuado ou reclamar por tudo e por nada. É importante, para quem lida com ele, não levar as suas mudanças de humor muito a peito, pois são apenas uma forma de se proteger.

3 - Têm dificuldade em mostrar-se ao Mundo

Os nativos de Caranguejo tendem a esconder as suas emoções, especialmente quando estão a conhecer alguém Assim como o animal, retraem-se na sua carapaça, guardando para si aquilo que sentem, porque receiam que os outros os magoem. Levam tempo a confiar em alguém e a sentir que podem realmente abrir o seu coração. Como são muito intuitivos e sentimentais, as pessoas mais racionais podem ter dificuldade em compreender as suas reações e atitudes.

4 - São muito leais

Nunca deixam um amigo ficar mal, e são muito leais a quem é bom para eles. Uma das suas maiores capacidades é a sua capacidade de fazer os outros sentirem-se amados e desejados. Caranguejo adora ter a atenção dos outros e sente-se nas nuvens quando tem um grupo sólido de amigos ou familiares que estão sempre ao seu lado. Procuram manter sempre o contacto com os amigos e com aqueles de quem gostam, e guardam os segredos dos amigos como se fossem seus.