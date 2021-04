Este ano de 2021 com a energia 6 como seu regente ajuda-nos a termos sentido de direção mas também a estarmos mais tensos e menos adaptáveis.

Neste mês de maio somos acompanhados pela energia 2 da terra, o que nos dá aconchego e segurança, e me leva a crer ser um mês mais tranquilo e onde temos mais vontade de calor humano e de mais inter-ajuda entre todos.

Continuamos apesar de tudo a querer impor as nossas escolhas aos outros e a sentir que não somos tão livres como gostaríamos.

É uma boa fase para revelar algo que estava escondido e não deixar que nada fique por dizer.

É natural que neste mês queira estar mais independente para seguir a sua própria direção em vez de seguir a dos outros.

seja uma autoridade para si mesmo.

Proponho mais vida social, mais cor no nosso dia a dia. Podemos e devemos ser mais indisciplinados, espontâneos e até espampanantes.

Decorem as vossas casas com mais cor. Tenham mais contacto com a natureza e desfrutemos deste mês das flores.

Vamos viver com mais festa.

Alexandre Gama

www.alexandregama.com