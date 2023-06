Em 2023 estamos a vivenciar uma energia de abertura de horizontes, de mais liberdade e fluidez, e por isso proponho que nos deixemos levar pelo sentimento e intuição. Que as coisas possam acontecer por sincronicidade e não por contrato.

Em Junho coincide que a energia do mês é a mesma da do ano. Por isso mesmo vamos ter um mês mais intenso, o que já teria essa tendência apenas por ser o mês do solstício.

Precisamos nesta fase aprender a ser mais livres e a aceitar melhor a fluidez da vida sem querer estar sempre ao controlo.

É uma fase boa para sermos inteiros, genuínos no trabalho e fazermos as tarefas do nosso jeito.

Precisamos ser mais disciplinados ou organizados no que toca colher frutos e usufruir dos prazeres da vida.

Podemos vivenciar alguns conflitos pessoais, ou sobre o nosso passado, ou sobre o caminho que desejamos seguir.

É uma boa fase para fazermos as pazes ou para limpar a energia que se relaciona com o feminino.

Podemos sentir alguns desafios ou até mesmo bloqueios ao nível da nossa imagem ou reputação.

Por isto tudo é mesmo importante tomar todas as decisões em função do que sentimos e não em função das expetativas ou dos outros.

É também importante estar com os dois pés no mesmo sítio ao invés de querer estar em todo o lado ao mesmo tempo.

Que possamos todos ser guiados pela nossa intuição.

Alexandre Gama

www.alexandregama.com