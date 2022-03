Em Abril de um ano 5 segundo a Astrologia do Ki das 9 Estrelas, mantém-se a intensidade energética, que nos proporciona uma reestruturação interna, uma revolução e uma adaptação aos novos desafios. Com esta qualidade energética, o empoderamento pessoal passa por estarmos ao serviço da Verdade Interior, ou pelo contrário, participamos em jogos de poder e de manipulação.

A escolha vai ser sempre individual, mas a intensidade e a força são para todos.

Durante este mês de Abril temos a energia 9 ao centro, sentimos por isso que os conflitos possam estar mais fora de controlo, mas ao mesmo tempo também estará tudo mais visível, e como tal será mais fácil cada pessoa ter acesso à verdade dos factos nas mais variadas situações.

Precisamos abrir horizontes, viver de uma forma mais livre, não apenas fisicamente como também emocionalmente ou na forma de pensar.

Cada um tem de fazer a sua parte para que a luz seja aproveitada.

A energia deste mês pede-nos para ser mais flexíveis e tolerantes com tudo na vida. Procurar mais paz e evitar o individualismo.

Nesta fase do ano, a primavera em que tudo está em crescimento antes do auge do verão, temos também a fluidez da água que ajuda a lavar e a regenerar. Uma fase muito boa para passear na natureza e principalmente perto de água para que possamos sintonizar a nossa vibração e carregar baterias.

.Alexandre Gama

www.alexandregama.com