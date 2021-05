Para o Feng Shui, a cozinha é o verdadeiro coração da casa.

Não só preparamos e cozinhamos os alimentos na cozinha, como muitas vezes este é o lugar mais caloroso da casa, porque é aqui que tomamos as refeições e convivemos.

Segundo o Feng Shui as cozinhas estão directamente relacionadas com a riqueza de uma família.

.

De seguida indico algumas dicas para aplicar na sua cozinha:

1. Mantenha o fogão sempre limpo, com todos os bicos a funcionarem na perfeição.

2. Deite fora loiça lascada.

3. Em cozinhas em que o fogão e o lava-loiça estão juntos no mesmo balcão, deverá colocar um vaso com plantas (energia árvore) entre os dois equipamentos, para harmonizar a energia do fogo e da água

4. Coloque na mesa ou bancada taças com fruta, pois oferecem um fluxo saudável de energia.

5. Se possível, o caixote do lixo doméstico e do lixo reciclável devem ter sempre tampa e estarem guardados dentro do armário por baixo do lava-loiça.

6. Manter a sua cozinha limpa e organizada é um passo necessário para o «bom Feng Shui»

7. Uma situação que encontro muito nas consultas de Feng Shui é a família jantar na cozinha em mesas muito pequenas ou até mesmo num balcão, estando todos de frente para a parede. Aconselho que a família jante numa mesa ampla,se possível, em que todos tenham contacto visual e seja fácil a comunicação e a harmonização familiar.

8. E também aconselho que nunca se tomem refeições com o televisor ligado.

9. Aconselho também a colocar flores frescas sobre a mesa de refeições, para dar um toque personalizado e feminino.

