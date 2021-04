O mobiliário deve ser colocado de modo a fomentar a sociabilidade e a harmonia familiar. Para favorecer o descanso escolha assentos macios e arredondados (mais yin).

Os sofás e cadeiras, se possível, não devem estar de costas para a porta e é preferível que fiquem encostados à parede. Se isso não for possível, coloque por detrás deles um aparador ou uma estante, para criar estabilidade e proteção.

O mobiliário deve estar em harmonia com o tamanho e a forma da sala. Sobretudo, o centro da sala deve ser mantido livre, para que a energia Chi circule livremente.

In livro Uma Casa Organizada, Paula Margarido, editora Manuscrito

Dicas para Organizar a sua estante:

Para quem não quer organizar a estante apenas com livros, vale a pena colocar acessórios que traduzam um pouco da sua personalidade e que ainda ‘conversem’ com outros elementos presentes no espaço.

Assim, pode adicionar obras de arte, molduras com fotografias, vasinhos com plantas naturais e, claro, livros e revistas que são dispostos, por vezes, na horizontal e outras vezes na vertical.

Ao organizar a estante também gosto de dispor os livros e objectos por cores e famílias.

Se a sua estante é composta apenas por livros, vale apena organizá-los de acordo com a sua necessidade, deixando aqueles que usa sempre à mão. Pode separá-los por autores, temas, títulos ou tamanhos.

Paula Margarido

