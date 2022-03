A Primavera começa a 20 de março, com a entrada no equinócio.

Este período de novas cores, cheiro incomparável das flores e o calor do sol, chega após meses frios com dias cinzentos e chuvosos.

Por suceder ao inverno, a Primavera é considerada uma importante estação de mudanças. É o renovar de energias, é um novo ciclo.

A primavera é tempo de decorar a casa com flores, plantas, cores e tecidos.

É também época de sair dos ambientes fechados, desfrutar do jardim e do sol.

Ambientes com flores e plantas ficam mais aconchegantes. No Feng Shui, as plantas representam renovação constante de energia, proteção e prosperidade.

Paula Margarido

Instagram ? https://www.instagram.com/paulamargarido_alinktobalance