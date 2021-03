30/03/2021

3+3+2+2+1=11

Hoje a nossa atenção tem o foco na vibração 11, um número dobrado ou número-mestre, que nos recorda o potencial do 1 aumentado. O 11 funciona aqui como um amplificador dos atributos do 1, esse número raiz que evoca a ideia de começo, de impulso para iniciar algo novo.

O 11 povoa o nosso imaginário colocando-nos em contacto com momentos de verdadeira inspiração, ideias e soluções geniais e muito criativas, geralmente de pronta execução. Também podemos ser inspirados pelos outros, pela Natureza, pela música, pela leitura ou por qualquer forma de arte e beleza, desde que nos permitamos manter uma postura receptiva e de gratidão interior.

As dificuldades deste dia surgem por conta de um número zero e de um número 2 em posições que desafiam a nossa complexidade psicológica, o nosso sistema de crenças e a nossa subvalorização pessoal.

Um escape que é usado para justificar a nossa inacção, coloca maior ênfase em tudo o que acreditamos que não podemos fazer, por não nos sentirmos à altura do desafio, quando na verdade deveria ser ele o motor de arranque para superarmos as nossas limitações, quaisquer que elas sejam.

A chave para ultrapassar esta crença sem fundamento, de que não somos suficientemente bons, úteis, capazes, etc., reside na capacidade de nos harmonizarmos interiormente, reconhecendo os nossos limites, e, acima de tudo, de nos propormos a experimentar fazer algo novo, de forma completamente diferente, ousando arriscar uma jogada nova, fazendo nós mesmos um movimento inesperado, e, dessa forma, surpreender a nós mesmos, pela nossa entrega e dedicação ao sairmos vitoriosos no final do dia.

Eva Veigas

Numeróloga Transpessoal

Tel: 91 960 84 56

Email: evaveigas@sapo.pt

Facebook: https://www.facebook.com/evaveigas1111

Blog: https://evaeleven.blogs.sapo.pt/