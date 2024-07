A Magia do Número 11 – Inspiração e Intuição sob a Influência do Número 6

Entre os dias 15 e 21 de Julho, estaremos sob a influência poderosa e transformadora do número 11, redução do número 38. Este número mestre é reconhecido pelo seu potencial espiritual e pelo seu poder de iluminação.

O número 11 é frequentemente descrito como o "Mensageiro dos Anjos", trazendo consigo uma energia de inspiração, intuição e iluminação espiritual. Este é um momento propício para mergulhar em projetos criativos, explorar a espiritualidade e buscar um entendimento mais profundo de si mesmo e do mundo ao seu redor.

A presença do 11 pode despertar a sensibilidade psíquica e abrir canais para perceções mais elevadas, permitindo-nos aceder a uma sabedoria interior e uma conexão mais forte com o universo.

Simultaneamente, Julho carrega a vibração do mês universal 6, o que enfatiza os temas de responsabilidade, harmonia e serviço aos outros.

O número 6 é associado ao amor, à família e ao lar, promovendo um ambiente de apoio e compreensão mútua.

Quando combinamos a energia do 11 com a do 6, temos uma oportunidade única de alinhar a nossa intuição e sensibilidade espiritual com as necessidades práticas e emocionais das nossas relações pessoais.

Este período é especialmente auspicioso para resolver conflitos e restaurar a harmonia nas nossas vidas e lares.

A influência do 11 dá-nos a clareza e a visão necessárias para perceber além das aparências superficiais e entender as dinâmicas mais profundas em jogo, enquanto a energia do 6 nos guia para agir com amor, compaixão e equilíbrio.

Para compreendermos completamente a influência do número 11, é essencial explorar a energia do número 38, do qual o 11 é uma redução.

O número 38 carrega as vibrações dos números 3 e 8, combinando criatividade, comunicação e autoexpressão (número 3) com abundância, poder e realização material (número 8).

Esta combinação torna o 38 um número de equilíbrio entre o mundo espiritual e o material, incentivando-nos a usar os nossos talentos criativos de maneira prática e eficaz.

O número 38 sugere que o sucesso pode ser alcançado através da combinação de inspiração e ação concreta.

Ele lembra-nos da importância de manter um equilíbrio saudável entre o desenvolvimento espiritual e as realizações mundanas.

Ao reduzir-se ao número mestre 11, o 38 enfatiza a necessidade de encontrar um propósito mais elevado nas nossas ações e de utilizar a nossa intuição e sensibilidade para nos guiar em direção a uma vida mais significativa e gratificante.

Aproveite este momento para meditar, refletir e conectar-se com o seu eu interior.

Deixe que a luz do número 11 ilumine o seu caminho e permita que a harmonia do número 6 fortaleça os seus laços afetivos. Este é um tempo de crescimento espiritual e emocional, onde podemos alcançar um novo patamar de consciência e bem-estar.

Eva Veigas

https://evaeleven.blogs.sapo.pt/