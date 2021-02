É tempo de preparar as sementes

Esta semana iniciou-se de forma absolutamente incrível, com a aterragem do robô Perseverance no planeta Marte. Não é inacreditável, todos nós estarmos vivos a assistir a este evento? Posso ser suspeita, mas acho mesmo que é.

Feitos destes deixam-me sempre assoberbada, pela beleza e pela grandiosidade do Sistema em que nos encontramos. Além de admirar a grandiosidade do nosso Sistema, é igualmente importante admirar a nossa grandiosidade interior. Somos capazes de grandes feitos, todos os dias. Estamos, sem sombra de dúvidas, a mostrar provas disso mesmo há cerca de 1 ano (desde que ficámos - ainda mais - isolados).

E é a pensar nesta viagem, igualmente Herculana, que temos feito desde março de 2020, que gostaria de convidá-lo a participar no meu próximo workshop on-line: 'Acolho quem sou'.

É tempo de reconhecer o quanto somos corajosos, por confiar, dia após dia, que há um propósito maior. Nem todos temos dado prioridade a este sentir, pois o medo do desconhecido poderá estar a sobrepor-se. Mas eu confio que, num ambiente de partilha, num espaço seguro, é possível abandonar o medo e abraçar a confiança. O workshop on-line, via Teams, acontecerá dia 20 de março, entre as 15h00 e as 18h30. Por forma a garantir um ambiente acolhedor, as vagas estão limitadas a 12 participantes. As primeiras cinco inscrições, realizadas até ao próximo dia 28 de fevereiro, têm 15% de desconto.

créditos: Soraia Sequeira

Antes que a primavera chegue haverá ainda terreno para lavrar, para preparar, por forma a que a terra esteja apta a receber as nossas sementes. Sementes essas que vão dar frutos se continuarmos, com regularidade, a nutrir - por via dos nossos pensamentos, gestos, palavras e sentimentos.

Pois bem, mas antes de lançar as sementes, vamos observar o que a próxima Lua Cheia irá iluminar. É já no próximo sábado, às 08h17 nos 8º57' de Virgem, e, assim sendo, os temas que dizem respeito à nossa rotina, ao nosso recolhimento interior, à nossa organização pessoal, são os mais evidenciados. Queremos lançar as sementes em terreno fértil? Se sim, então vamos fazer a purga necessária, vamos colocar a energia virginiana ao serviço e separar o trigo do joio.

Com o Sol e Vénus em Peixes, esta é assim uma lunação que pode ajudar a criar novos métodos, ou seja, métodos mais prazerosos e humanos. Podemos, e devemos, encontrar alegria nos processos. Podemos, e devemos, visualizar, imaginar, sonhar. Concriar com fé.

Desejo-lhe uma boa Lua Cheia, e aguardo pela sua companhia no meu próximo workshop.

Não hesite em seguir-me no Instagram onde faço partilhas diárias ou em escrever-me para soraiasequeira.heartcoach@gmail.com.

Quem acolher ser, será.