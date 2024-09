Vivemos num mar de energias em que tudo e todos estamos conectados por essa energia que nos une. Sendo assim, não há novidades em dizer que o movimento dos planetas influenciam diretamente as nossas vidas, os nossos comportamentos e a nossa biologia. A Lua, o satélite do planeta Terra, por estar muito próxima, tem uma influência ainda maior sobre nós e o planeta. Suas quatro fases podem funcionar como uma espécie de GPS para nossa orientação.

Vamos começar pelas marés, que é mais do que sabido que elas são diretamente afetadas pela gravidade da Lua que faz com que o lado do planeta Terra que está mais perto dela, é o lado onde as águas dos oceanos mais se acumulam. Portanto, as marés estão mais altas onde a Terra está mais próxima e mais baixas onde está mais distante da Lua.

Na Lua Nova, a gravidade é mais intensa, portanto, a água é mais abundante no solo. Por isso, as sementes são inundadas e rebentam com mais facilidade. No entanto, em algumas culturas, é evitado o plantio nesse período, pois, apesar do bom desenvolvimento, acreditam que a colheita não é assim tão abundante.

A Lua Crescente, como o próprio nome diz, é uma fase boa para o crescimento, portanto, um período ótimo para as podas. Dizem os entendidos que é a melhor fase da Lua para semear. Acreditam que o ideal é semear dois ou três dias antes da Lua Cheia.

Na Lua Cheia a seiva fica acumulada nas folhas e nos ramos. Dizem os entendidos que esta é a melhor de todas as fases para a colheita, pois os seus frutos e hortaliças serão muito mais saborosos. Não é uma fase propícia para semear.

Na Lua Minguante a energia fica mais concentrada nas raízes das plantas. Não é uma fase boa para plantar ou semear. É um ótimo período para corrigir a terra e combater pragas e doenças indesejadas nas plantas.

Os nossos cabelos também são influenciados pelas fases lunares, portanto, deve estar atento para a fase lunar quando forem cortá-los.

Na Lua Nova, o corte vai fortalecer os fios.

Na Crescente, é claro, vai favorecer o crescimento.

Na Cheia, favorece o volume e

Na Minguante, enfraquece os fios e diminui o volume.

Sabia que a Lua também influencia a fertilidade na mulher? Acredita-se que a Lua Cheia é o melhor momento para conceber uma criança.

E o nascimento dos bebés, é claro, também é influenciado pelas fases lunares. Na Lua Nova e na Crescente, os partos acontecem espontaneamente, sem nenhuma complicação. Na Cheia, normalmente as bolsas rebentam e pode até nascer prematuramente. Já na Lua Minguante pode ser um parto mais demorado, com nascimentos com mais dificuldades.

Quando falamos de qualidade do sono, podemos deixar de lado a fase Cheia da Lua, pois somos como os animais na floresta, ficamos acordados muitas vezes apreciando a sua beleza. A insónia é mais comum nessa fase lunar.

O nosso humor também costuma mudar conforme a Lua muda de fase: