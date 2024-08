Apesar de a Lua atravessar 4 fases principais, é possível dividir o ciclo lunar em 8 períodos distintos: Lua Nova, Lua Crescente, Quarto Crescente, Lua Crescente Convexa (ou Crescente Gibosa), Lua Cheia, Lua Minguante Convexa (ou Minguante Gibosa), Quarto Minguante e Lua Minguante.

Consultando um calendário com as fases lunares correspondentes ao ano em que nasceu é possível determinar em que fase se encontrava a Lua quando você chegou ao Mundo, o que indica qual foi a energia que o afetou de imediato, visto que a Lua se encontra mais perto da Terra do que qualquer outro corpo celeste, sendo o seu satélite natural e exercendo sobre a vida terrena uma influência constante.

Se nasceu nos dias entre as quatro fases principais, terá nascido numa das quatro fases secundárias.

Ou seja, se nasceu três dias depois da Lua Nova, nasceu na fase de Lua Crescente;

- se nasceu três dias depois do Quarto Crescente, nasceu na Lua Crescente Convexa;

- se nasceu três dias depois da Lua Cheia, nasceu na Lua Minguante Convexa;

- se nasceu três dias depois do Quarto Minguante, nasceu na Lua Minguante.

O que significa a fase da Lua em que nasceu:

Lua Nova

Se nasceu na Lua Nova, a sua vida é focada no crescimento, na evolução e na aprendizagem. Está sempre com vontade de descobrir algo novo, de melhorar a sua vida, e procura sempre ajudar a contribuir para um mundo melhor. O seu envolvimento com o mundo que o rodeia e a sua constante busca de auto-aperfeiçoamento fazem de si uma pessoa com uma personalidade inovadora, com uma mente que está por vezes à frente no seu tempo, uma maneira de ser que tem uma marcada curiosidade. Apesar de ser uma pessoa confiante e otimista, por vezes deixa-se vencer pelas dúvidas, e tem dificuldade em ver as situações para além do seu ponto de vista, o que o deixa frustrado quando os outros não conseguem acompanhar a sua visão dos factos e, até, da própria vida.

Preste muita atenção àquilo que planta e cria na sua vida na adolescência e juventude, pois mais tarde colherá diretamente o que plantou nesta fase da sua vida.

Lua Crescente

Uma vez que o período entre a Lua Nova e o Quarto Crescente corresponde a cerca de uma semana, se nasceu três ou quatro dias depois da Lua Nova nasceu na chamada "Lua Crescente" - aquele crescendo luminoso que ainda não forma o "D" associado ao Quarto Crescente. Quem nasceu nesta fase lunar destaca-se pela sua determinação e é reconhecido pela sua criatividade, pelo empenho com que se envolve nos projetos e, por vezes, pela sua teimosia. Esta insistência naquilo que deseja é, ainda assim, o que o ajuda sempre a alcançar as suas metas. Oscila entre um certo gosto pela tradição e a apetência pelas inovações e compreenderá muitas vezes na sua vida que o seu sucesso chega quando você permite mais. Ou seja, o seu sucesso não tem tanto a ver com "esforçar-se mais", mas antes por "aceitar mais". Muitas vezes compreenderá, também, que aquilo que o impede de avançar é você mesmo.

Preste muita atenção à sua vida entre os 20 e os 40, pois será neste período que a sua vida conhecerá maior crescimento.

Quarto Crescente

Quem nasceu na fase lunar correspondente ao Quarto Crescente tende a ter uma certa rebeldia natural, recusando-se a aceitar algo com que não concorda. Muito emotivo, segue sempre o coração e isso por vezes deixa-o em apuros. À medida que amadurece terá de aprender a não se deixar levar tanto pelos sentimentos, assim como a ouvir e valorizar mais as ideias dos outros. Gosta de avaliar aquilo que já construiu e, depois, melhorar o que já tem. Consegue ter uma visão de conjunto das situações e, ao mesmo tempo, presta muita atenção aos pormenores, o que faz com que possa trazer grandes mudanças à sua vida e à vida daqueles que o rodeiam. Irá provavelmente destacar-se na sua carreira, seja qual for a área que escolher.

Preste muita atenção à sua vida entre os 30 e os 40 anos, pois é nesse período que vai compreender qual é o seu propósito e que caminho deve seguir. A partir daí, nada o irá deter.

Lua Crescente Convexa

Se nasceu três ou quatro dias depois do Quarto Crescente, então a Lua já se encontrava na chamada fase de Lua Crescente Convexa (ou Gibosa), em que se encontra quase cheia no céu. Quem nasceu sob a influência desta fase lunar destaca-se pelo seu espírito humanitário, tendo uma forte preocupação com os outros (por vezes até maior do que a que tem consigo próprio) e sendo profundamente sensível ao sofrimento alheio. É possível que tenha dons de cura; quer tenha consciência disso, quer não, o seu propósito de vida passa em grande parte por ajudar os outros e por melhorar o mundo. Tem perfeita noção que não é o sucesso material que se traduz na verdadeira felicidade, compreendendo que apenas quando a vida tem significado, quando há um sentimento de dever cumprido e quando se ajuda os outros a melhorarem a sua vida é que a sua própria vida tem valor.

Preste atenção ao chamado período da meia-idade, pois será nessa altura que a sua vida atingirá maior significado. À medida que os que estão à sua volta ganharem maturidade, compreenderão melhor o contributo que você tem dado ao mundo.

Lua Cheia

Se veio ao Mundo na Lua Cheia, o seu propósito é ser quem verdadeiramente é, cumprindo por inteiro o seu potencial. Nasceu com uma importante missão de vida, a respeito da qual provavelmente teve noção cedo, ou que irá passar toda a sua vida a procurar cumprir. É uma pessoa muito sensível aos outros, conseguindo compreendê-los de forma intuitiva ou sendo especialmente empático. Carrega muitas vezes o mundo às costas, abraçando problemas que nem sequer são seus. Tem uma forte consciência das suas emoções, e atravessa, de tempos a tempos, períodos de renovação, em que precisa de se libertar do que está a mais dentro de si, para sentir-se renascer. Acima de tudo, a sua vida tem a ver com crescimento e, ainda que por vezes se debata com sentimentos que não consegue controlar, conseguirá crescer através deles, evoluindo ao encontro do seu propósito. Muitas vezes terá encontros inesperados que se revelam como golpes de sorte que parecem aparecer vindo mesmo ao encontro dos seus desejos. Nasceu para alcançar o "viveram felizes para sempre", portanto dê sempre o seu melhor para lá chegar.

Preste muita atenção a cada fase da sua vida, pois cada década irá dar-lhe novas lições, metas e conquistas.

Lua Minguante Convexa

Se nasceu três ou quatro dias depois da Lua Cheia, nasceu na chamada Lua Minguante Convexa, na qual a Lua já não está cheia mas ainda está a caminho do Quarto Minguante. Quem nasce sob esta influência tem o propósito de ensinar os outros, sentindo um forte apelo no sentido de deixar o seu legado, de partilhar o que sabe, o que aprendeu, o que conseguiu. É uma pessoa otimista e com uma forte visão de futuro. Procura sempre mudar a vida dos que o rodeiam, contribuindo para melhorá-la de todas as formas que lhe é possível. Dentro de si sabe que colhemos sempre aquilo que plantamos e, por isso, não se preocupa tanto em receber os louros do seu trabalho como em alcançar resultados que possam beneficiar os outros. Interessa-se pela História, pela arte e pela forma como ideias diferentes podem coexistir. Tem uma personalidade naturalmente inclinada para o desenvolvimento intelectual, combinando o sentido artístico com a criatividade. Adora a partilha de informação.

Preste atenção à sua vida depois dos 50 anos, pois essa será uma fase "dourada" para si.

Quarto Minguante

Quem nasceu sob a influência desta fase lunar tem uma grande capacidade de compreensão dos outros, sendo profundamente intuitivo. Não gosta de ir atrás do que os outros pensam ou fazem, preferindo sempre seguir as suas próprias ideias. É um trabalhador muito aplicado, especialmente se estiver envolvido naquilo que está a fazer. Tem uma personalidade que amadurece cedo, mostrando maturidade mesmo quando é ainda muito jovem. Por vezes entra em conflito com as opiniões dos outros e com a forma como se deixa (ou não) afetar e comandar por elas. À medida que cresce, aprende a desvincular-se totalmente do que os outros pensam a seu respeito.

A partir dos 60 anos viverá totalmente de acordo com a sua verdade, sem se preocupar com a opinião alheia.

Lua Minguante

Antes de desaparecer totalmente no céu, três a quatro dias após o Quarto Minguante, a chamada Lua Minguante descreve um "C" fininho e luminoso. Aqueles que nasceram sob a influência desta fase lunar têm uma espiritualidade desenvolvida e um pensamento apurado, tendo a capacidade inata de compreender aquilo que está para além do que é visível, dando muitas vezes por si a especular sobre novas ideias e possibilidades ou a debater-se com dúvidas existenciais. O seu profundo conhecimento ajuda a contribuir para o benefício da humanidade em geral. Nunca fará algo que não lhe faça sentido ou com que não concorde. Quanto mais aceitar a sua comunhão espiritual com o Universo, melhor se sentirá consigo mesmo, alinhado com o seu propósito e em paz. A sua missão consiste, em boa parte, em compreender conhecimentos universais que a maior parte das pessoas, centradas nos seus egos, não conseguem compreender, transmitindo informações importantes.

Entre os 60 e os 80 anos será capaz de edificar, no mundo que o rodeia, muito do que toda a vida se empenhou a aprender e a alcançar.