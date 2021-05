É uma incrível e inspiradora Lua Cheia, uma vez que acontece no eixo Gémeos-Sagitário, onde atualmente se encontram os nodos lunares: o nodo norte em Gémeos e o nodo sul em Sagitário.

Existe, para todos nós, independentemente de onde se encontram os nodos lunares no nosso mapa natal, um convite à flexibilidade, um convite ao questionamento, uma proposta de desconstrução das nossas crenças e da nossa visão do mundo.

Sagitário, por excelência, faz-nos pensar numa viagem pelo mundo, faz-nos pensar em expansão, num festival onde temos diversificadas experiências para viver, porém, também nos pode dificultar quando só acreditamos na 'nossa' verdade. É diferente viver com uma confiança cega em nós, ou deixarmo-nos cegar pela 'fé' do profeta que nos promete um mundo melhor.

Cinco perguntas para responder nesta Lua Cheia:

Onde é que estão as nossas raízes? Como é que elas nos condicionam? Temos interesse em conhecer os pontos de vista dos outros? Temos humildade para aprender com os outros? Sabemos viver a nossa verdade?

Saturno, que está em Aquário, Plutão, em Capricórnio, já estão retrógrados, e, pela segunda vez este ano, Mercúrio em Gémeos ficará igualmente retrógrado já no sábado, dia 29. O que é que isto simboliza? Que é tempo de revisitar os temas que são estruturais na nossa vida.

Os fins de ciclo, que estão iminentes por estes meses, apresentam um potencial renovador e transformador no que à mudança que queremos viver no mundo diz respeito.

Vamos olhar para o potencial de viver em verdade, com a nossa luz e com as nossas sombras, mesmo com todo o medo que isso acarreta. Ter medo é saudável, sinaliza a nossa humanidade, que temos fé. Quanto mais questionamos, experimentamos, vivenciamos, mais aprendemos e crescemos nas nossas relações.

Em Gémeos encontramos, atualmente, o Sol, Vénus, Mercúrio e o Nodo Norte: o outro está na berlinda, e nós somos o outro na vida de muitas pessoas.

Existe humildade para assumir, perante os outros, a nossa dualidade? Explore, através das sensações, dos sentimentos e dos pensamentos todas as suas partes. Acolha as suas dúvidas, integre as suas experiências, seja curioso/a pelo potencial da vida criativa.

Quem acolher ser, será.