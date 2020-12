Creio que esta contagem decrescente começou dia 13 de março, quando nos vimos forçados ao recolher obrigatório. As nossas vidas ficaram, temporariamente, suspensas. O medo, a ansiedade, o pânico, a insegurança passaram a ser as nossas damas de companhia, das quais todos nos quisemos ver 'livres' (a determinada altura).

Contudo, como qualquer dama de companhia que se preze, o propósito maior era - e continuará a ser - observar, sentir, integrar, verbalizar e crescer.

2020 foi o palco de todas as oportunidades para lidarmos genuinamente com as nossas emoções: com todas.

E, por falar em emoções, hoje somos uma vez mais bafejados por uma incrível oportunidade para recolher e observar, de nos nutrimos: a lua está cheia, em caranguejo. A lua está em casa, está confortável, pronta para dar colinho, para nutrir, para cuidar. E assim vamos nós despedirmo-nos de 2020, cuidando da pessoa mais importante das nossas vidas: nós. Emoções à flor da pele, com ou sem nostalgia, este ano colocou-nos à prova. Estamos drenados, cansados, exaustos.

Os planetas Saturno e Júpiter transitaram de capricórnio para aquário, a energia mudou efectivamente, contudo, precisamos de continuar a fazer a nossa viagem interior, de fazer a nossa parte!

Cada um de nós pertence à sua família, e todos pertencemos a uma única família comum. É tempo de cuidar da nossa casa, deste planeta. Não é o planeta que está em vias de extinção, somos nós! Se ainda não viu o documentário 'O Nosso Planeta' de David Attenborough, veja: é urgente esta tomada de consciência.

Se quiser conhecer "5 dicas para enfrentar 2021", ouça a minha conversa com a Catarina Beato, no seu canal do Youtube.

Sinto que as palavras-chave para 2021 são: propósito, comunidade, fraternidade, autenticidade, solidariedade, mudança.

Em jeito de despedida, quero agradecer-lhe a sua companhia durante este ano. Em cada e-mail, cada mensagem, todas as palavras tocaram o meu coração e é um privilégio servi-lo através das minhas partilhas.

Não hesite em continuar-me a escrever-me para soraiasequeira.heartcoach@gmail.com, e siga-me no Instagram.

Feliz Novo Ano! Cuide de si e não se esqueça: quem acolher ser, será.