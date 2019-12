Nesta janela de 72 horas muitos de nós têm de vestir a sua máscara #3652147 para poder lidar com as suas próprias famílias, para lidar também com as famílias dos cônjuges e, ainda, para lidar com a própria hipocrisia de aceitar vestir a tal máscara, ao invés de ser fiel à sua própria natureza.

As questões familiares não vão deixar de existir, isto é algo que devemos integrar. Contudo, e com esta informação, não seria mais benéfico se comprássemos o desafio dessas questões existirem a par do nosso compromisso com a nossa natureza?

Quantos irmão não se falam? Quantos primos são impedidos de confraternizar pelo orgulho ferido dos pais/tios? Quantos avós são abandonados, porque não dá ‘jeito’ fazer a deslocação? Quantos filhos optam por não estar presentes porque se sentem extraterrestres: seja por estarem solteiros, seja pela sua orientação sexual ou pela sua condição financeira?

Caramba, valerá de facto a pena sobreviver à época com o elefante na sala, onde todos sabem e ninguém assume o esforço que está a ser realizado para simplesmente ‘agradar’ o outro, negligenciando assim o seu coração? Qual é o preço da felicidade? Uma doença? Um desastre? Uma morte repentina? Uma despedida não comunicada?