Pedro Caldeira, um dos comentadores do programa 'V+Fama', não poupou nas críticas a Jessica Athayde. Em causa está o casamento da atriz com Diogo Amaral, que a própria confessou estar-lhe a dar 'dores de cabeça', sobretudo por causa dos convidados.

"Não vale a pena estarmos a fingir que não existe nenhum elefante na sala, porque existe. Não vou mentir e que me ouça o país inteiro, porque não sou homem de esconder nada", começou por referir.

"Conheço-a há 30 anos, o pai dela é melhor amigo do meu pai, viveu na minha casa quando teve um problema na vida dela", sublinhou.

"Gosto imenso dela e apesar de eu não me dar com ela no dia a dia não quer dizer que não seja amigo dela. Eu não ter sido um dos convidados quando estamos a falar de um casamento enorme (...) não deixa de me magoar. Principalmente quando ela convida muita gente que fui eu que lhe apresentei", atirou ainda.

"A mim entristece-me que as pessoas se esqueçam de quem há 20 ou 30 anos lhe deu a mão. Quando ela, por exemplo, não era modelo, não era atriz e vivia na minha casa - porque tinha uma relação muito complicada com o pai e com a mãe - fui eu que a acolhi. Se ela não quiser convidar fico com a maior das penas", completou.