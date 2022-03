Vamos falar de Karma?

Karma ainda continua a ser uma palavra que muitas vezes assusta.

Todos sabemos comumente que se trata de algo que recebemos de volta. Que um comportamento vai gerar uma reação, à semelhança de um boomerang que vai, mas logo regressa. A lei da causa e efeito. No entanto, nem sempre a resposta é assim tão imediata.

Muitas vezes, arriscaria a dizer quase sempre, o que vivemos em vidas passadas é trazido para esta vida, para ser resolvido à luz da consciência e muitas vezes da dor e da dificuldade.

Mas, nem sempre sabemos o que aconteceu e as situações mantêm-se. Repetimos padrões. No entanto, realmente nada no Universo acontece por acaso. Tudo vem como aprendizagem, então importa ultrapassar o medo e tomar conhecimento do que se passou e só assim resolver.

Ao desmistificar, ultrapassamos o sentimento muitas vezes de injustiça ou de pouca sorte que temos na vida. Há que entender a ordem inerente a este imenso Universo que não deixa nada ao acaso, vida após vida. Reencarnação a reencarnação. Purgando agora, tudo aquilo que não estava de acordo com o novo processo evolutivo.

Não podemos esperar plantar limão e colher mangas suculentas. Mas podemos refazer a nossa história curando essas “falhas” que ainda nos limitam.

E o que pode fazer na prática?

Antes de tudo, perceber por exemplo através do mapa astral, que energia é essa que trago lá de trás. Quem fui, como me comportei. Depois meditar, jejuar, rezar, sintonizar-se com um novo modelo de si, reduzindo o peso desse karma para que em vez de se tornar castigo, seja sim leve explorando também o lado bom e as qualidades do quem foi e sobretudo pode vir a ser.

Alexandra Ramos Duarte

#astrologiasemtabus