Principal orientação: COBRA

Principal desafio: CISNE

A Cobra todos os anos larga a pele velha e ressequida que não a deixa crescer, para ue possa “vestir” uma nova pele ainda mais bonita, que reflete a sua evolução e que lhe permite por ovos (iniciar novos projetos).

Esta parceria com o Cisne vem recomendar que largue a sua antiga autoimagem e que deixe para trás os tempos em

que se sentia como o patinho feio, com pouca autoestima, e que tome consciência de que agora já é o habitante do lago mais apreciado.

Assuma o seu novo Eu e sinta-se bem na sua nova pele.

