Apesar de não falarem, os animais comunicam connosco de uma forma que muitas vezes é mais clara do que qualquer diálogo. Para além do afeto que nos fazem sentir, os animais de estimação têm também um papel muito importante na nossa vida espiritual, contribuindo para o nosso desenvolvimento.

Há quem defenda que os animais de estimação conseguem aperceber-se da presença de espíritos e alteram o seu comportamento quando existem energias que nos podem prejudicar, assumindo uma postura protetora em relação aos donos.

Os cães e os gatos são animais que, ao longo dos séculos, se tornaram especialmente próximos dos homens, e por isso têm uma relação especial connosco. Para além deles, também os pássaros, cavalos, coelhos e outros animais com quem as pessoas criam laços fortes são capazes de estabelecer com os seus donos uma conexão que apenas pode ser compreendida por quem a sente.

Os cães têm um papel protetor em relação aos donos, não só a nível físico como também no domínio espiritual. Sempre que há energias densas dirigidas ao dono, o cão tende a absorvê-las, e por isso são comuns os relatos de cães que adoeceram quando o dono atravessava uma fase particularmente difícil, por exemplo.

Os gatos têm um papel um pouco diferente, porque devido às suas caraterísticas próprias eles têm uma ligação ainda mais forte com o plano espiritual, acreditando-se que conseguem transmutar as energias, limpando o ambiente do lugar onde se encontram. Há até quem defenda que os gatos têm o poder de curar os desequilíbrios energéticos dos donos, alinhando os nossos chacras como se estivéssemos a receber um tratamento de Reiki. É comum um gato doméstico subir para cima do seu dono quando este está deitado ou sentado e aninhar-se numa parte do corpo específica, onde muitas vezes fica a ronronar ou até a "amassar pão" com as patinhas, como se estivesse a massajá-lo. Diz-se que os gatos fazem isto, não só por puro mimo, mas também porque detetam um bloqueio energético do seu dono nessa parte do corpo, estando dessa forma a "limpá-lo".

Os animais são especialmente sensíveis às energias

Cada animal possui uma sensibilidade específica mas, de uma forma geral, todos conseguem detetar com facilidade alterações no padrão energético tanto de uma pessoa como de uma casa ou de qualquer lugar.

Uma vez que um animal de estimação gosta do seu dono, ele instintivamente quererá protegê-lo, absorvendo quaisquer energias que lhe pareçam ser ameaçadoras. No caso dos cães, se não os levarmos a passear em contacto com a Natureza, eles podem ficar sobrecarregados com as energias que absorveram e acabar por adoecer. Tanto os cães como os gatos precisam de brincar com os donos para poderem, tal como acontece connosco, viver num nível energético equilibrado e saudável. Precisam também, naturalmente, de ter uma boa alimentação e beber água com regularidade.

Os nossos animais de estimação amam-nos e fazem o que estiver ao seu alcance para nos agradar e para nos deixar felizes. Por esse motivo, espiritualmente eles desempenham muitas vezes o papel de limpeza, protegendo a nossa energia sem que tenhamos consciência disso. Para que também possamos proteger espiritualmente o nosso animal de estimação é importante fazermos o que estiver ao nosso alcance para limpar a nossa energia com regularidade, defumando a casa e tomando um banho de limpeza energética pelo menos uma vez por mês, redobrando esses cuidados quando sentimos que podemos estar a ser alvo de energias negativas.

O que significa desejar ter um cão ou um gato?

Os cães estão associados ao Sol, e as pessoas que desejam ter um cão ou que sempre tiveram cães espiritualmente procuram maior liberdade, energia e independência. Muitas vezes as crianças manifestam o desejo de ter um cão, expressando de forma inconsciente a necessidade de terem maior companheirismo, companhia e atenção. Os adultos muitas vezes desejam ter um cão quando estão à procura de começar um novo ciclo na sua vida.

Os gatos, por sua vez, estão associados à Lua e aos sentimentos ligados à maternidade, ao cuidado, ao afeto. Quando uma pessoa sente o desejo de ter um gato ou sempre teve gatos ela inconscientemente sente a ausência desses sentimentos na sua vida, procurando-os.

E o que significa quando um animal "o escolhe"?

Quantas histórias existem de pessoas que iam a caminho de algum lugar, no dia a dia das suas vidas, e encontraram um cão ou um gato perdido? Outras tantas relatam que encontraram um animal de estimação misteriosamente à sua porta. Quando um animal parece vir ao encontro do seu caminho, entrando na sua vida sem que você estivesse conscientemente à procura dele, isso tem um significado espiritual ainda mais profundo.

É também de destacar que, apesar de o dono escolher um animal, ele pode não escolher o dono, o que provoca tensão e desequilíbrios entre ambos. Este é o caso que sucede quando uma pessoa adota um cão ou um gato (sendo mais provável, neste caso, que se trate de um gato, porque os cães são geralmente mais flexíveis para com os donos) e este, mesmo quando entra na idade adulta, continua a desobedecer, parecendo estar constantemente a desafiar o dono, recusando-se a ter com ele uma atmosfera de harmonia.

No primeiro caso, quando um animal aparece misteriosamente na sua vida, pode acreditar que os seus Guias espirituais e os seus Anjos da Guarda entenderam que você estava a precisar desse presente na sua vida, porque os animais (especialmente os gatos) têm uma profunda ligação ao mundo espiritual, e muitas vezes os espíritos utilizam-nos para ajudar os seus entes queridos na Terra.

A importância espiritual dos gatos

Os gatos foram vistos por várias civilizações, ao longo da História da Humanidade, como símbolos de energia espiritual. Acredita-se que eles têm dons psíquicos e uma poderosa intuição, e até há quem defenda que a sua aura é comparável à nossa. A forma como um gato escolhe um dono tem, pois, muito a ver com a maneira como as pessoas escolhem os seus amigos: de forma inconsciente, intuitiva, quando aquela pessoa tem algo na sua energia que nos transmite conforto e confiança.

Os gatos tendem a aproximar-se das pessoas cuja vibração energética combina com a sua.

Nesse sentido, o seu papel espiritual é ainda mais importante. Mesmo sem falarem, os gatos conseguem ser muitas vezes mais eficientes a ajudar uma pessoa que atravessa um período difícil do que qualquer outra pessoa com quem ela interaja.

Por serem vistos como seres sábios a um nível espiritual, os gatos orientam os seus donos e ajudam-nos a superar desafios através da comunicação telepática que estabelecem com eles. Não precisam de falar, na verdade, porque sabem quando devem aninhar-se, divertir o dono, ou estar apenas ao seu lado — que é aquilo de que, na maior parte das vezes, realmente precisamos que alguém faça. Os gatos afastam-se instintivamente de pessoas que não têm uma vibração energética positiva e, por isso servem também muitas vezes como alerta para os seus donos: quando o seu gato se afasta de uma pessoa que visita a sua casa, provavelmente essa pessoa não é verdadeira consigo.

Por fim, uma nota muito importante. Não ignore um animal que vai ao seu encontro. Se não tiver possibilidade de ficar com ele, ou não estiver disponível para o receber na sua vida, leve-o a uma associação especializada, onde possa ser recebido por alguém que o conduza a um lar para ser amado. Se o Universo lhe quis dar esse presente, mesmo que não o aceite, tem como obrigação encaminhá-lo para que possa ser feliz.